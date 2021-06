Gal Gadot accueille sa fille Daniella avec une jolie photo

Gal gadot est l’une des actrices les plus populaires de ces dernières années. Avec son rôle de Wonder Woman a réussi à devenir incroyablement célèbre dans le monde entier et, bien sûr, a gagné l’affection des fans de CC. Née en Israël il y a 36 ans, l’artiste avait l’intention de se consacrer à la comédie depuis qu’elle était petite. Bien qu’elle ait d’abord étudié la danse et a même participé à divers concours de beauté. En fait, il a remporté le Miss Israël en 2004.

Aujourd’hui, il est déjà une grande star d’Hollywood, mais cela ne l’empêche pas de passer du temps avec sa famille également. A tel point que, dans les dernières heures, présenté sa troisième fille à la famille. La petite est née il y a quelques jours à peine et est déjà à la maison en train de profiter de ses parents et de ses sœurs. Regardez la belle photo que l’actrice a partagée sur son compte Instagram.

Gal Gadot a deux autres filles nommées Alma et Maya (Photo: Getty Images)



Daniella est née, la troisième fille de Gal Gadot

Gal Gadot est marié à Yaron Varsano, depuis 2008 et ensemble ils ont déjà trois filles. Le premier s’appelle Âme et est né en 2011, le second est Maya née en 2017 et la troisième prénommée Daniella vient de naître. L’actrice a partagé sa première image sur son compte Instagram, où elle a également écrit un joli message pour souhaiter la bienvenue à la jeune fille.

« Ma douce famille. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant et heureux (et fatigué). Nous sommes ravis d’accueillir Daniella dans notre famille. Je vous envoie tout mon amour et ma santé « , a écrit dans la légende de la carte postale où vous pouvez voir toute la famille Gadot Varsano avec Daniella. L’image en compte déjà plus de 2 millions aime et des centaines de commentaires de fans qui ont félicité le protagoniste de Wonder Woman.

L’un des prochains films de Gadot est Mort sur le Nil, une nouvelle adaptation de l’écrivaine et policière britannique, Christie Agathe. C’est une suite de Meurtre sur l’Orient Express et sera également dirigé par Kenneth branagh. Le film est en post-production et sa première a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Il devrait sortir en salles en Février 2022.

De plus, l’interprète jouera aux côtés Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, notice rouge, une comédie d’action produite par Netflix. Le film n’a pas encore de date de sortie, mais on pense que ce sera cette année.