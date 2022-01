Gal Gadot a-t-il accidentellement révélé le rôle de Wonder Woman dans The Flash ?

Le flash est le projet avec lequel Warner Bros. vous voulez redémarrer le DC Univers étendu et oubliez le SnyderVerse. Apparemment, le film servira d’adieu au Batman de Ben Affleck et marquera le début d’une nouvelle ère : Bat de Michael Keaton viendra au DCEU dans le but d’être un mentor pour les nouvelles générations. Dans ce cas, les rumeurs pointent vers Batgirl et Supergirl.

Le film, réalisé par l’Argentin Andy Muchietti, est basé sur le roman graphique Flashpoint, où le couloir écarlate voyage dans le passé pour sauver sa mère et change le présent avec des conséquences désastreuses. L’un d’eux est la guerre entre les Atlantes et les Amazones. Cela signifie que Wonder Woman peut apparaître dans le film avec Ezra Miller ?

Wonder Woman dans le film Flash ?

Apparemment, la nouvelle a pu être confirmée grâce à un post de Gal gadot sur ses réseaux sociaux, où il a mis en ligne une vidéo retraçant les meilleurs moments vécus en 2021, dont la naissance de sa troisième fille. Le détail survient au mois de juillet, où l’on peut voir l’actrice se maquiller et se préparer à filmer quelque chose. L’un de leurs stylistes a un logo du film sur lequel ils travaillent et après quelques comparaisons : It’s about Le flash!

Plus tard, dans une image du mois d’août, Gal peut être vue vêtue des tenues et accessoires emblématiques de Wonder Woman, mais recouvert d’une cape pour ne rien dévoiler. Une tentative ratée de dissimuler quelque chose qui, à ce stade, semble confirmé. La princesse Diana fera partie du film Scarlet Corridor. Même si on ne connaît pas l’étendue du rôle de l’héroïne de DC.

La vérité est que l’époque que cette enquête vomit parfaitement avec le tournage du film d’Andy Muschietti. Le tournage a commencé en avril et en juillet, Ezra Miller et Michael Keaton ont été repérés à Londres pour enregistrer dans les studios de son de Warner Bros. C’est pourquoi le moment le plus opportun pour Gal gadot le tournage de ses scènes est l’été européen, précisément les mois des publications de l’actrice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂