Gal Gadot a parlé de Wonder Woman 3 : qu’a-t-elle dit ?

Gal Gadot personnifie Wonder Woman dans l’univers étendu de DC et est pleinement impliquée dans le troisième volet de la franchise.

©IMDBGal Gadot en tant que Wonder Woman

Wonder Woman est l’un des personnages Univers étendu DC qui a le plus parlé depuis ses débuts dans batman contre supermanpassant par sa première et réussie livraison en solo, aux deux versions de Ligue des Justiciers et se terminant par le moins valorisé WW1984 qui l’a opposée à son ennemi juré du roman graphique, Cheetah, sans répercussion majeure sur le public. Cependant, le fandom attend toujours un troisième épisode mettant en vedette Gal Gadot.

La vérité est qu’actuellement le Univers étendu DC Il est révolutionné par la fusion entre les sociétés Warner et Discovery, rendant pour le moins déroutant l’avenir des héros et des méchants de la marque. On ne sait pas ce qui se passera avec Éclatle film qui va apparemment redémarrer le DCEU avec des changements substantiels pour des personnages comme le Homme chauve-souris de Ben Affleck et le Superman par Henry Cavill.

Moins à faire pour Wonder Woman 3

Pendant Merveille femme 3 semble s’entendre Gal Gadot dans le rôle principal de Diana Prince et, selon ce que disent les rumeurs sur Internet, dans ce cas, le film se déroulera dans le présent pas comme les précédentes aventures en solo de l’héroïne qui a combattu pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale et dans la suite face à Cheetah et Maxwell Lord dans les années 1980.

« Nous parlons! Nous sommes en train de travailler sur le scénario et de faire le troisième, donc toutes les roues tournent et tournent et je suis vraiment, vraiment excitée que les fans viennent voir Wonder Woman 3 une fois qu’il sera terminé. »a fait remarquer l’actrice à propos du projet dans lequel elle reviendra également sur Univers étendu DC réalisatrice Patty Jenkins, responsable de la trilogie Amazon.

Avant de Merveille femme 3 Gadot fera partie de Blanche Neige et les Sept Nains. Il a dit à propos du projet : « C’est amusant, je peux faire quelque chose de différent. Je peux chanter et danser et je peux jouer le méchant, ce que je n’ai jamais fait auparavant, et c’est le premier méchant Disney de l’histoire. J’aime vraiment travailler avec toutes les personnes impliquées »a souligné en même temps qu’il appréciait sa co-star Rachel Zegler.

