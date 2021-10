Gal Gadot a hâte de s’unir avec Lynda Carter dans Wonder Woman 3

Wonder Woman Star Gal Gadot a déclaré son enthousiasme à l’idée de travailler avec Lynda Carter dans la prochaine suite de DC, Wonder Woman 3. Le troisième film de la franchise de films de bandes dessinées a récemment été confirmé lors de l’événement DC FanDome, avec Gal Gadot, Lynda Carter et la réalisatrice Patty Jenkins tous prêts à revenir. Et Gadot a hâte de se lancer.

« Oui ! », a crié Gadot avec enthousiasme lorsqu’on lui a demandé si elle avait hâte de faire équipe avec l’ancienne Wonder Woman. Lynda Carter dans le film. « La chose la plus incroyable, à part le fait que je peux à nouveau porter le costume, le costume de Wonder Woman et rentrer dans ses bottes, est le fait que je peux travailler avec mes incroyables collaborateurs et travailler à nouveau avec Patty Jenkins, et je ‘ Je suis super reconnaissant pour ça. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de Wonder Woman 3. Gal (Gadot), qui est tellement déçu de ne pas être là, qui est la personne la plus occupée au monde, avec maintenant trois petits enfants et le tournage « , a déclaré Patty Jenkins à propos du projet lors de DC FanDome. « Nous sommes tous les trois très excités à propos de certains les choses à venir avec Wonder Woman 3″ le cinéaste a taquiné, confirmant l’implication de Gadot et de Carter.

« Wonder Woman 3 arrive! » Lynda Carter a ajouté. « Qui aurait pensé dans ma vie à ce moment de ma vie que ce cadeau se présenterait juste à moi, et c’est tellement cool. » Carter, qui a joué l’icône de DC dans les années 1970 Wonder Woman série, apparaît dans un stinger post-crédits à la fin de Wonder Woman 1984 comme Asteria, un guerrier amazonien légendaire qui possédait autrefois une armure ailée ancienne et puissante. L’étendue de son rôle dans Wonder Woman 3 est inconnu à l’heure actuelle, mais l’enthousiasme de Gadot à l’idée de s’unir avec l’actrice sur grand écran reflète sans aucun doute celui des fans de Wonder Woman.

Détails du tracé pour Wonder Woman 3 sont actuellement secrets, mais Gal Gadot a déjà révélé qu’elle préférerait que l’histoire ramène le super-héros dans le présent. Jusqu’à présent, dans sa franchise autonome, Wonder Woman de Gadot s’est battue pour la justice pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 1980. Bien que ces différentes périodes aient fourni une toile de fond unique aux entreprises de bandes dessinées de Gadot, l’actrice a déclaré que Wonder Woman 3 devrait suivre Diana Prince de nos jours. « Je n’irais pas dans les années 60 ou 40 avec Wonder Woman », a déclaré Gadot à MTV News l’année dernière. « J’ai l’impression que le passé a été bien géré, et maintenant il est temps de passer à autre chose. »

La réalisatrice Patty Jenkins a quant à elle taquiné le retour non seulement de la mystérieuse Asteria de Lynda Carter, mais aussi du méchant de Kristen Wiig, Cheetah. « J’ai mes raisons de le rendre ambigu, et je pense que ce n’est pas clair quel est son point de vue [is] sur tout ce qui vient de se passer », a déclaré Jenkins à propos du retour potentiel de Cheetah. « J’aime que nous résumions le point de vue de Max Lord et que vous voyiez le point culminant de cette histoire, je pense que c’est si important. Mais la vérité est qu’il peut ou non y avoir plus à venir [for Barbara]. »

