Gal Gadot a confirmé les menaces lors des reprises de la Ligue de la justice

Des rapports ont émergé le mois dernier que Joss Whedon a été choisi pour avoir menacé Gal Gadot de mettre fin à sa carrière pendant les reprises désormais tristement célèbres de « Justice League », où Whedon a pris la direction du film après le jeu. Zack Snyder du projet.

Whedon aurait complètement modifié la structure narrative du film, en éliminant des éléments de son intrigue ou en y apportant des modifications radicales à travers ses dialogues, ce qui n’a pas été bien accueilli par les fans et les critiques spécialisés. Et il semble que les acteurs n’auraient pas non plus été satisfaits de leur travail.

Les rapports initiaux indiquent que les menaces de Whedon ont été exécutées au moment où Gal Gadot a parlé avec le réalisateur de son aversion pour les changements que son personnage a subis lors des reprises, car il voulait s’assurer que cela avait du sens lors de son passage à travers. La franchise de films de DC .

Whedon aurait non seulement ennuyé Gadot quand il a menacé de mettre fin à sa carrière, mais il a dépassé les limites en s’exprimant pas très bien sur Patty Jenkins, réalisatrice de « Wonder Woman ». ComicBook note que, lors d’une conversation avec le magazine N12, Gadot a confirmé la véracité de ces rapports sur le comportement de Whedon sur le plateau, déclarant ce qui suit:

Il a menacé ma carrière et a dit que si je faisais quelque chose, il rendrait ma carrière misérable et je m’en suis juste occupé.

Gadot ne serait pas la seule personne sur le tournage de ‘Justice League’ à avoir des frictions avec le réalisateur. Ray Fisher, chargé de jouer Cyborg dans le film, serait le premier à parler de son traitement déplorable des acteurs et de l’équipe de tournage, une action qui a inspiré Charisma Carpenter, de la série « Buffy the Vampire Slayer », pour en parler son expérience avec Whedon lors de la production de l’émission.

Suite à ces accusations, Joss Whedon, qui a créé et servi de showrunner sur la série HBO «The Nevers», a annoncé sa retraite de l’émission peu de temps avant sa première, déclarant «fatigué». Depuis lors, il est resté à l’écart du public et des médias sociaux, sans répondre à aucune des accusations portées contre lui.