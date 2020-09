Gagnez un événement PS5 pour la première quinzaine de septembre

L’initié qui a frappé l’annonce de l’anime Shenmue a annoncé il y a quelques jours que la console Sony serait bientôt la vedette d’un autre événement

Le lancement de PS5 C’est, avec la Xbox Series X, l’un des moments les plus attendus de ce 2020, d’autant plus que ce sera grâce aux deux systèmes que nous pourrons lancer la nouvelle génération de consoles. C’est à cause de ça l’incertitude actuelle, bien que justifiée, continue de faire en sorte que toute l’industrie attende de savoir quand nous pourrons avoir des nouvelles plus concrètes sur le lancement des consoles. Maintenant, nous découvrons que La PS5 pourrait bientôt faire un pas en avant.

Les prédictions de Dusk Golem sur PS5, Monster Hunter et plus

Donc, a été Dusk Golem, l’initié bien connu, qui, à la suite d’une série de tweets, nous a donné à réfléchir à la possibilité de un événement PS5 pour la première quinzaine de septembre:

Comme on peut le voir, Dusk Golem a fait une série d’annonces il y a quelques jours sur son Twitter, mais étant donné la récente controverse avec PS5 et Xbox Series X ils étaient un peu secondaires. Cependant, après que l’initié a raison Annonce de l’anime Shenmue certaines des possibilités que j’ai mentionnées gagnent à nouveau en force, avec un accent particulier sur l’événement supposé de PS5 pour la première moitié du mois de septembre en cours.

Il ne faut pas oublier, dans ce sens, que depuis plusieurs jours, il est possible de détecter plusieurs nouvelles vidéos de la main de PlayStation qui, cependant, sont en mode furtif à ce jour. Dans l’article suivant, vous trouverez plus de détails à ce sujet:

Il faudra donc attendre de voir si cette prédiction de la main de Dusk Golem finit par se réaliser, car bien que son bilan ne soit pas parfait, il a plus que démontré qu’il dispose d’une variété de sources dans l’industrie. En fin de compte, nous nous souviendrons que la mention du nouveau Monster Hunter of Switch Ce n’est pas la première fois que cela ressemble à une rumeur, il faut donc aussi garder un œil dessus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂