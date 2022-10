Gagnez en productivité avec un correcteur embarqué

Si l’importance de rédiger un texte propre et sans fautes n’est plus à prouver, il peut être complexe de produire un contenu sans erreurs. Ceci est notamment vrai lorsqu’on travaille sur différents supports à la fois, car les différences d’interfaces, de polices et de structures ainsi que la fatigue peuvent nous faire commettre des oublis que l’on ne voit pas systématiquement. Pour résoudre ces problèmes, divers correcteurs d’orthographes ont été mis au point, tel que MerciApp, qui vise à devenir un compagnon du quotidien.

Gagner en productivité grâce à l’extension MerciApp

L’application MerciApp est un outil pensé pour corriger rapidement toutes sortes d’erreurs dans vos textes. Ce correcteur d’orthographe embarqué est disponible sur divers navigateurs web, et dispose de nombreuses fonctions qui le rendent très intéressant pour tout type de rédacteurs.

Une facilité d’utilisation

L’une des principales qualités de l’extension est d’être utilisable partout et à n’importe quel moment. Cela inclut les lieux où vous vous situez dans le monde physique, mais également les sites que vous visitez dans le monde digital. L’outil vous suit partout pour vous procurer les meilleurs services de correction de texte possibles, et s’adapte à votre façon de travailler.

En effet, l’extension dispose de nombreux paramètres permettant de dicter comment vous souhaitez être aidé par le correcteur, en autorisant ou non l’affichage des définitions, par exemple. Les préférences linguistiques peuvent également être modifiées à votre guise, afin de toujours voir les corrections les plus pertinentes pour vous.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, on retrouve par ailleurs le panneau des alertes, qui indique la présence d’erreurs ainsi que leur nombre en un coup d’œil. D’un clic, vous disposez de la liste complète des différentes fautes dans votre contenu, ce qui vous permet de les corriger instantanément grâce aux propositions de l’outil.

L’avantage de cette fonctionnalité est qu’elle s’adapte au site sur lequel elle est utilisée. En effet, les paramètres tels que la position du panneau sont sauvegardés individuellement pour chaque site, facilitant l’usage du correcteur lorsqu’on a pour habitude de travailler sur différents supports ayant chacun une interface distincte.

La puissance de l’outil MerciApp

L’application est très utile afin de corriger rapidement toutes sortes d’erreurs dans votre texte. Par ailleurs, celle-ci analyse votre texte au moment de la rédaction, ce qui permet de réagir rapidement et de ne pas se retrouver avec une longue liste d’erreurs à corriger une fois la rédaction achevée. L’analyse de texte détecte les erreurs liées à :

L’orthographe

La grammaire

La ponctuation

Les espaces doubles ou manquants

Une incohérence au niveau de la syntaxe

Chaque erreur est soulignée dans une couleur spécifique afin que vous sachiez à l’avance ce qui doit être corrigé, ou priorisé.

Si ce type de correction existe nativement sur certains supports et outils, ils ne sont pas aussi performants qu’on le souhaiterait lorsque le contenu rédigé devient complexe. À l’inverse, MerciApp a été développé par une équipe composée à la fois de développeurs et d’experts de linguistique, procurant une analyse poussée et précise en toutes circonstances. En effet, pour enrichir la technologie de MerciApp, l’équipe s’est naturellement composée de personnes aux connaissances pointues en langue pour rendre ces connaissances plus accessibles, crédibilisant et justifiant les suggestions et les corrections.

Pourquoi opter pour un correcteur embarqué ?

Les auteurs tapent souvent des documents à la hâte et n’ont pas toujours le temps de vérifier l’orthographe en permanence, car cela entraînerait une perte de temps considérable. Un correcteur orthographique remplit le rôle d’assistant corrigeant automatiquement les fautes d’orthographe ou les soulignant pour une correction manuelle.

Vous pouvez également vérifier la grammaire de vos documents de manière efficace et rapide pour vous assurer de la qualité du contenu produit, ainsi que vous faire suggérer des alternatives et corriger l’orthographe des mots mal orthographiés. Ce dernier point est très important, car la présence de fautes dans un texte détourne l’attention du lecteur, qui peut être amené à ne pas s’investir dans le contenu, voire abandonner sa lecture.

Un correcteur embarqué est une solution idéale afin de produire des contenus de qualité tout en évitant de passer plus de temps sur celui-ci. Mieux encore, ces outils font gagner en productivité, et ce quel que soit le type de rédaction effectué : passer d’un article pour son blog à la rédaction d’une fiche produit n’a jamais été aussi facile.