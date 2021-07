Gagnez des fonds d’écran gratuits en disant à Capcom ce que vous pensez de The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles vient de sortir sur PlayStation 4 hier, et si vous nous demandez, c’est un jeu d’aventure craquant pour les fans et les nouveaux arrivants. Les romans visuels mélodramatiques de la salle d’audience de Capcom sont relativement nouveaux dans l’écosystème de Sony, mais il est clair pourquoi cette franchise est si appréciée, et cette dernière collection est facilement aussi bonne que la trilogie Phoenix Wright. Mais c’est juste ce que nous pensons ; Capcom veut savoir ton les pensées.

L’éditeur a réalisé un sondage en ligne concernant cette nouvelle version, et a lancé un appel aux joueurs pour qu’ils le remplissent :

Remplissez notre enquête The Great Ace Attorney Chronicles et obtenez un fond d’écran numérique original jusqu’au 30 septembre 2021. Nous aimerions connaître vos commentaires ! https://t.co/HS7NNL5cbR pic.twitter.com/VBetFeYuiK – Ace Avocat (@aceattorneygame) 28 juillet 2021

Si vous disposez de quelques minutes pour répondre au questionnaire, Capcom vous récompensera avec des fonds d’écran gratuits pour votre ordinateur et votre smartphone de choix. On ne peut pas argumenter contre les trucs gratuits, non ? L’enquête elle-même ne prend pas beaucoup de temps et évalue essentiellement votre opinion sur The Great Ace Attorney Chronicles et ses divers éléments. Il pose également des questions sur vos goûts généraux en matière de jeu ainsi que sur vos habitudes de dépenses, à égalité avec le cours de ces choses.

Quoi qu’il en soit, c’est maintenant votre chance de dire à Capcom ce que vous pensez de ce nouveau jeu. Avez-vous déjà fourni vos réponses ? Faites votre cas dans la section commentaires ci-dessous.