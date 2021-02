Gaganyaan sera lancé en décembre 2021, Chandrayaan 3 pourrait être lancé en 2022 suivi de Mangalyaan 2: chef de l’ISRO

22 févr.2021 14:40:36 IST

Les missions spatiales en France ont été confrontées à des retards cette année en raison de la pandémie COVID-19, tous les lancements de mission prévus pour 2020 ayant été reportés à 2021 ou plus tard. Bien qu’au Annonce du budget 2021La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré qu’elle était convaincue que les choses seraient de nouveau sur la bonne voie cette année, selon les reportages. Le chef de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), K Sivan, a déclaré que Chandrayaan-3 serait probablement lancé en 2022. Sivan a également déclaré que l’ISRO travaillait à sa deuxième mission sur Mars, Mangalyaan 2, qui n’aura lieu qu’après la troisième mission lunaire. est lancé. La première mission de vol spatial habité indienne Gaganyaan pourrait envoyer trois Indiens dans l’espace d’ici 2022, a ajouté Sivan.

Chandrayaan 3

Chandrayaan 3 est une mission de suivi de l’ISRO au Chandrayaan 2 qui a été lancée en 2019. La mission Chandrayaan 2 était destinée à faire un atterrissage de l’autre côté de la lune. Cependant, des complications dans les dernières minutes avant le toucher des roues ont entraîné une perte de communication avec le module atterrisseur-rover, qui s’est écrasé en surface à une vitesse supérieure à celle prévue. L’orbiteur Chandrayaan 2 continue de réaliser des expériences scientifiques et de cartographier la surface lunaire à une altitude de 100 kilomètres.

Sitharam, lors de la session du budget, avait déclaré: « 2021 sera l’année de Chandrayaan-3 ». Cependant, Sivan a déclaré que la mission avait de nouveau été repoussée et qu’elle serait lancée un an plus tard – en 2022 – sans autre spécification de date ou de mois.

« Nous y travaillons. C’est la même configuration que Chandrayaan-2 mais il n’aura pas d’orbiteur. L’orbiteur lancé pendant Chandrayaan-2 sera utilisé pour Chandrayaan-3 », a déclaré Sivan PTI. « Avec cela, nous travaillons sur un système et surtout le lancement aura lieu l’année prochaine en 2022 », a-t-il ajouté.

Chandrayaan 3 aura des composants similaires – un atterrisseur et un rover – mais pas l’orbiteur, car l’orbiteur Chandrayaan 2 est sous tension et fonctionne bien. L’absence d’orbiteur fait également baisser le coût global de la mission, estimé à 6,15 milliards de roupies, contre 9,7 milliards de roupies qu’il a coûté à l’ISRO pour mener à bien la mission Chandrayaan 2. La troisième mission lunaire se posera dans le bassin d’Aitken, sur le satellite naturel de la Terre, qui est un lieu important pour toute future habitation lunaire durable.

Mangalyaan 2

Jusqu’à présent, les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis ont fait des voyages réussis sur la planète rouge. Tous ont des missions qui sont arrivées sur Mars cette année. Il n’est guère surprenant que l’France ait également annoncé sa prochaine mission sur Mars. La mission réservée à l’orbiteur, appelée Mangalyaan 2, sera similaire à Mangalyaan 1, a déclaré Sivan. Bien que l’ISRO n’ait pas encore annoncé de date limite pour la mission sur Mars, Sivan a déclaré que Mangalyaan 2 ne sera entrepris qu’après le lancement de Chandrayaan 3.

L’atterrissage sur Mars est plus difficile et que Chandrayaan-3 démontrera les capacités d’atterrissage de l’ISRO, a ajouté Sivan.

Après le succès de sa première mission Mars Orbiter (MOM), l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a appelé à une «annonce d’opportunités» sur MOM-2.

Mangalyaan-1 « fonctionne toujours bien » et envoie des données. Sivan a déclaré: « Pour le moment, nous ne pensons qu’à la mission de l’orbiteur. Rover, atterrisseur … nous ne pensons au moins pas à ce processus. »

Sivan a déclaré que l’agence spatiale avait précédemment demandé à la communauté scientifique des suggestions sur d’éventuelles expériences à mener sur Mars. L’ISRO est en train de recevoir ces contributions, a-t-il ajouté.

« Une fois que nous aurons reçu ces suggestions, nous préparerons un rapport de projet et discuterons dans un comité (d’experts). Ensuite, nous irons à la Commission spatiale », a déclaré Sivan. La Commission spatiale est l’organe suprême qui prend des décisions politiques sur les activités liées à l’espace.

La mission Mangalyaan-1 ou Mars Orbiter Mission (MOM) a été lancée en novembre 2013, après quoi elle est entrée en orbite sur Mars en septembre 2014. C’était la première tentative de l’France pour atteindre avec succès une autre planète. Le véhicule de lancement, le vaisseau spatial et le segment au sol coûtent Rs 450 crore, ce qui en fait l’une des missions les moins chères sur Mars à ce jour. Bien que la mission ait été conçue pour fonctionner pendant une période de six mois, elle en est maintenant à sa septième année consécutive. L’orbiteur de Mars a renvoyé des milliers d’images de la planète rouge, selon l’ISRO, totalisant plus de deux téraoctets.

Gaganyaan

La première mission sans équipage pour Gaganyaan aura lieu en décembre 2021. Conformément au mandat de l’ISRO, deux missions sans équipage doivent être menées à bien avant le lancement de la mission avec équipage en orbite. ISRO avait ciblé envoyer des Indiens dans l’espace avant que le pays n’achève sa 75e année d’indépendance le 15 août 2021. Mais avec la pandémie COVID-19 ralentissant les progrès, les délais ont maintenant été révisés. Interrogé sur le lancement de Gaganyaan, Sivan a déclaré PTI, «Beaucoup de technologies doivent être démontrées. Nous déciderons de l’heure (de la mission habitée) après avoir vérifié si toute la technologie est parfaite. »

Actuellement, quatre astronautes indiens ont été envoyés en Russie se former dans le cadre du partenariat conjoint entre l’ISRO et l’agence spatiale russe Roscosmos. Les candidats astronautes ont commencé leur formation au Centre de formation des cosmonautes de Gagarine (GCTC) en février de l’année dernière. Chirurgiens ISRO sera également formé dans des situations médicales liées à l’espace.

L’ISRO a d’autres projets majeurs alignés, notamment sa mission sur Venus Shukrayaan-1 et Aditya-L1, la première mission de l’agence spatiale vers le Soleil.

avec des entrées de PTI

