Gael García rejoindra le MCU avec un spécial Halloween sur Disney +

Marvel Studios continue d’ajouter de nouvelles sources de talent inattendues à ses futures productions, cette fois l’acteur mexicain Gael García Bernal, qui a été confirmé pour jouer dans un spécial Halloween que la maison des idées réalisera exclusivement pour Disney +, étant directement inspiré de « Werewolf by Night ».

La nouvelle a été initialement rapportée par The Wrap, prévoyant que ce projet sera diffusé en streaming en 2022, bien que certains détails plus approfondis sur la production soient encore en attente de confirmation. Cependant, il convient de préciser que García Bernal n’est pas étranger à Hollywood à ce stade de sa carrière.

L’acteur de 42 ans est largement reconnu aux États-Unis pour son travail sur la série amazonienne « Mozart dans la jungle », ainsi que pour sa notoriété internationale pour des films tels que « The Motorcycle Diaries », « Amores Perros » et récemment dans le film « Old », réalisé par M. Night Shyamalan.

Divers rapports indiquent que Gael García sera également en charge de jouer dans une nouvelle version de « El Zorro » sous la direction de Jonás Cuarón, qu’il jouera avec l’actrice américaine Kiersey Clemons, que nous reverrons dans l’univers DC avec Ezra Miller dans « The Flash », qui sortira à l’été 2022.

« Werewolf by Night » a eu deux incarnations dans les pages de Marvel Comics, à commencer par Jack Russell, un descendant de lycanthropes capable de se transformer en loup-garou à volonté sans avoir besoin d’une pleine lune. Le second est Jake Gomez, un amérindien dont la famille a reçu une terrible malédiction de lycanthropie.

« Werewolf by Night » est aussi la série comique dans laquelle Moon Knight a été présenté pour la première fois, un personnage qui aura sa propre série télévisée sur Disney +, avec l’interprétation de l’acteur Oscar Isaac, qui espère faire ses débuts dans le MCU à un moment indéterminé en 2022.