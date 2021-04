Gael García Bernal lance une série sur le changement climatique

Il y a près de cinq ans, Leonardo DiCaprio a créé un documentaire intitulé Avant le déluge sur les effets graves du changement climatique dans le monde. Maintenant c’est ton tour Gaël Garcia Bernal présenter une websérie intitulée Le thème. La série documentaire est entièrement filmée au Mexique et aborde les conséquences de la pollution dans différentes villes du pays.

L’acteur, producteur et réalisateur mexicain se distingue pour être un grand militant social et, à cette occasion, il était accompagné de l’écrivain et expert en liguistique, Yásnaya Aguilar, en charge de la réalisation du scénario de la série.

Gael García Bernal présente El Tema, une série documentaire sur le changement climatique







Le thème Il est divisé en six épisodes développés dans différentes régions du pays et comprend des entretiens avec des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des organisations de la stature de Paix verte.

Dans une publication sur son compte Instagram, le cinéaste a déclaré qu’il est essentiel d’être conscient de ce qui se passe sur la planète pour comprendre comment cela affecte la qualité de vie non seulement des humains mais aussi, bien sûr, des animaux et de tous les vivants. être qui habite l’écosystème.

« Nous devons parler de la crise climatique. C’est le sujet sur lequel nous allons construire l’harmonie nécessaire pour survivre et générer la justice sociale / la justice climatique que nous aspirons tant », a-t-il écrit dans la publication à côté de la bande-annonce du docuseries.

Quand et où voir la nouvelle série de Gael García Bernal

La série peut être vue sur la chaîne Youtube La Corriente del Golfo du prochain 13 avril.