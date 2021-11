Gael García Bernal arrive chez Marvel pour un spécial Halloween

Les Univers cinématographique Marvel est en constante expansion et le cerveau derrière tout cela, Kevin Feige, vous ne voulez manquer aucune occasion de partager du contenu de marque exclusif. Ainsi, l’intention des responsables du MCU est de profiter, l’année prochaine, de la date tant célébrée de Halloween. Bien sûr, aujourd’hui, c’est devenu un événement mondial qui transcende les États-Unis.

Dans ce sens, merveille travaille sur un spécial qui sera présenté l’année prochaine et mettra en vedette le personnage Loup-garou de nuit. Ce contenu devrait commencer à tourner au début de 2022 et l’acteur choisi pour donner vie au personnage principal est le Mexicain. Gaël Garcia Bernal, un ajout important à merveille avec un interprète qui a à son actif le Golden Globe pour Mozart dans la jungle.

Gael García Bernal rejoint Marvel

La filmographie de l’acteur comprend des films tels que: Journaux de moto, Lettres à Julieta, Coco, Neruda, Rudo et Cursi, Vies privées, Miss Bala, Et ta maman aussi, entre autres. Un ensemble d’entrées très hétérogènes qui montrent la polyvalence du mexicain et pourquoi c’est un choix si positif pour Kevin Feige et le vôtre.

Jusqu’à présent, aucun détail sur l’intrigue de cette spéciale n’a transpiré. Il est également important de noter que dans le monde des romans graphiques, Loup-garou de nuit il a deux incarnations différentes. Le premier est Jack Russell, créé par Gerry Conway et Mike Ploog sur la base des concepts de Stan Lee et Roy Thomas. Cette version est apparue pour la première fois dans un numéro de 1972 de Marvel Spotlight. Il a eu sa propre série jusqu’en 1977.

Russell est un descendant d’une race mystiquement modifiée qui peut se transformer en loup sans pleine lune. Une surprise? Chevalier de la lune apparaît dans ses histoires, de la même manière qu’il le fera au sein du MCU avec sa propre série mettant en vedette Oscar Isaac au Disney+. Rappel : il y avait des rumeurs selon lesquelles le loup croiserait Marc Spectre dans son émission.

merveille a présenté une deuxième version du personnage, Jake Gomez, l’année dernière à Werewolf by Night #1. Créé par l’équipe de scénaristes Benjamin Jackendoff et Scot Eaton, il est membre de la tribu amérindienne Hopi dont la famille a été maudite par la lycanthropie et entre en conflit avec une société pharmaceutique qui exploite les membres de son peuple.

