Gabrielle Union révèle un voyage déchirant de maternité de substitution dans un essai puissant

Gabrielle Union s’ouvre sur le parcours vers la maternité de substitution et les questions qui persistent.

Dans un essai récent publié par TIME à partir du nouveau livre d’Union, « You Got Anything Stronger? » l’acteur, 48 ans, détaille son expérience de maternité de substitution après avoir subi plusieurs pertes.

« J’avais subi un diagnostic d’adénomyose et plus de fausses couches que je ne pouvais en compter avec confiance », a déclaré Union, ajoutant que son médecin avait déclaré que sa meilleure chance d’avoir un bébé en bonne santé était via une mère porteuse. « Je voulais vivre l’expérience d’être enceinte. Voir mon corps se dilater et se déplacer pour s’adapter à ce miracle à l’intérieur de moi. »

Union a révélé qu’elle voulait également être enceinte après avoir subi des années d’examen public pour ne pas être devenue maman.

« Je voulais aussi vivre l’expérience d’être enceinte publiquement », a-t-elle déclaré. « Je me débarrasserais de la méfiance de la société envers les femmes qui, pour une raison quelconque – par choix ou par nature – n’ont pas de bébé. J’en avais payé le prix pendant des années et je voulais quelque chose pour cela. »

Union, qui est mariée au joueur de la NBA Dwyane Wade, 39 ans, a révélé que les relations précédentes de Wade, y compris un bébé avec une autre femme en 2013, pesaient lourdement sur son esprit tout en prenant la décision de poursuivre la maternité de substitution.

Une fois qu’elle a accepté, Union a recherché autant d’informations que possible.

« J’ai eu l’impression que beaucoup de futures familles blanches étaient plus à l’aise avec les personnes brunes comme substituts – Latines et Sud-Asiatiques – qui étaient souvent classées comme » éleveurs « », a-t-elle écrit. « Maintenant, je suis noir, et j’ai l’habitude d’entendre comment les gens parlent des femmes de couleur, mais c’était un truc de Handmaid’s Tale. »

Union et Wade ont choisi « l’agence la plus éthique que nous ayons pu trouver » et, dans les deux mois, ont été présentés à leur mère porteuse par téléphone.

« Elle a dit toutes les bonnes choses sur la façon dont elle a vécu le cadeau de la vie en ayant ses propres enfants et a voulu offrir ce cadeau aux autres », a déclaré Union. « Mais j’étais prudent, me demandant si les gens étaient prêts à dire ça. »

Lorsque Union s’est préparée à rencontrer sa mère porteuse, Natalie, en personne pour la première fois, elle a hésité sur ce qu’elle devait porter.

« Alors que je m’habillais ce matin-là, j’ai réalisé que c’était le meilleur et le pire rendez-vous à l’aveugle de tous les temps », a déclaré Union. « Je me demandais quelle tenue disait : ‘Je suis reconnaissant, mais je ne suis pas non plus une perdante. Et je ne suis pas une actrice, vous savez, qui assume ses responsabilités.' »

La mère porteuse était compatible et le couple a reçu un test de grossesse positif en mars 2018, mais à la première échographie, Union a été submergée par une émotion surprenante.

« Cette bosse grandissante que tout le monde pensait que je voulais voir était maintenant une manifestation visuelle de mon échec. J’ai souri, voulant montrer que j’étais si heureux et reconnaissant. Mais une partie de moi se sentait plus sans valeur », a déclaré Union, ajoutant que des larmes coulaient sur son visage. « Ils pensaient que c’étaient des larmes de gratitude. La crainte d’assister au début de la vie. Je revivais la mort. Bien sûr, j’étais reconnaissant, il serait impossible de ne pas l’être. Mais ce dont j’étais reconnaissant, c’était que cette vie puisse être épargnée . Que ce battement de cœur puisse continuer, battre fort pendant des décennies, longtemps après que le mien se soit arrêté. Tant de gens s’étaient arrêtés en moi. «

Avant la naissance de leur fille, Union et Wade ont choisi le nom de Kaavia James.

« Quand j’avais 20 ans et que je pensais que ma vie allait être un peu différente, j’avais commencé à tenir des listes de noms de bébé », a déclaré Union. « Ce nom figurait sur toutes les listes d’espoir que j’avais conservées. Dwyane connaissait aussi la liste par cœur, et nous l’avons tous les deux ressenti. »

Le 7 novembre 2018, Kaavia James est née après 38 heures de travail et une césarienne d’urgence.

« J’avais espéré qu’à la seconde où je la voyais, il y aurait un moment de verrouillage », a expliqué Union. « J’ai regardé Natalie et son mari. Il y avait un silence pour eux. J’ai regardé Kaavia James sur la table, puis de nouveau vers eux. Il nous a fallu tous pour la créer, alors je voulais partager ce moment avec eux . »

Près de trois ans après la naissance de sa fille, Union a révélé qu’elle avait des questions persistantes.

« Je me demanderai toujours si Kaav m’aimerait davantage si je l’avais portée. Notre lien serait-il encore plus étroit ? elle a dit. « Nous nous sommes rencontrés en tant qu’étrangers, le son de ma voix et mes battements de cœur lui étaient étrangers. C’est une douleur qui s’est estompée mais reste présente dans mes peurs que je n’étais pas et ne serai jamais assez. »

Ces craintes ne se limitent pas au rôle d’Union en tant que mère.

« Je ne peux jamais savoir si mon incapacité à porter un enfant a limité l’amour que mon mari a pour moi », a-t-elle déclaré à propos de son mariage avec Wade, avec qui elle est coparentale de Kaavia, 2 ans; Zaïre, 19 ans ; Zaya, 13 ans ; Xavier, 7 ans et Dahveon, 19 ans, neveu de Wade.

En partageant son histoire, Union espère ouvrir la conversation sur la maternité de substitution pour les autres mamans.

« Si je raconte la plénitude de nos histoires, de nos trois vies ensemble, je dois dire les vérités avec lesquelles je vis », a déclaré Union. « Et j’ai appris que vous pouvez être honnête et aimant en même temps. »

