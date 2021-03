Gabrielle Union parle des idées suicidaires: «  J’ai eu tellement de moments de fond  »

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyer un SMS à HOME au 741741 ou aller à SpeakingOfSuicide.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.

Gabrielle Union n’a jamais été du genre à se dérober à une conversation franche, surtout lorsque le sujet abordé affecte une si grande partie de la population.

Lors d’une conversation avec Gwyneth Paltrow lors du sommet virtuel In Goop Health ce week-end, Union a abordé à la fois son parcours de santé mentale ainsi que les problèmes hormonaux causés par la périménopause, E! Nouvelles rapportées.

« J’ai vécu tellement de moments de fond en tant qu’adulte, en commençant par être violée à 19 ans sous la menace d’une arme à mon travail », a déclaré Union, 48 ans, à Paltrow. se passait dans ma vie. Vous savez, le divorce, les revers de carrière, les problèmes relationnels. Il y a toujours quelque chose qui vous fait tomber sur le cul et vous vous dites: « Il n’y a aucun moyen que je puisse passer de ça, je ne m’en remettrai jamais, je ‘ne sera plus jamais pareil.’ «

« Vous avez ces mini morts », a poursuivi Union dans sa conversation avec Paltrow. «Vous devez pleurer la personne que vous étiez avant. Et il y a eu des moments où j’ai senti que je devais renaître du succès, parce que cela vient avec ses propres défis. «

En plus de ses problèmes de santé mentale, Union a également révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de périménopause, qui survient généralement lorsque les femmes passent à la ménopause. L’acteur a été diagnostiqué dans la trentaine, mais a déclaré que ses «symptômes avaient atteint un paroxysme» en septembre dernier.

« Je pensais que je perdais la tête », a expliqué la star de « Bring It On ». «Je pensais que j’avais une démence précoce, la maladie d’Alzheimer. J’ai pris 20 livres pendant la nuit de rétention d’eau, d’inflammation, bizarre. Je ne pouvais pas penser. Maintenant, quand je dois parler en public ces derniers mois, je suis tellement anxieuse, parce que je me dis: « Vais-je me souvenir des mots? » «

Selon elle, un autre symptôme de sa périménopause était les idées suicidaires. L’acteur a expliqué qu’elle avait déjà connu des épisodes dépressifs, mais qu’elle ne les avait généralement pas pendant de longues périodes, parfois jusqu’à quelques semaines.

«Je suis tombée dans quelque chose de si sombre en décembre que cela m’a fait peur», a-t-elle dit, évoquant un moment qu’elle a partagé avec son mari, Dwyane Wade. «J’ai eu une dispute stupide avec D, et au lieu de ma résolution de problèmes habituelle … immédiatement, mon cerveau, cette petite voix intérieure a dit: ‘Il ne l’obtiendra jamais à moins que vous ne soyez mort.’ Ce n’est que parce que je suis en thérapie depuis la moitié de ma vie que je me suis dit ‘Non, je ne sais pas qui parle maintenant, ce n’est pas mon intuition.’ «

Elle a poursuivi en ajoutant: « J’ai pu m’en sortir grâce à la thérapie par la parole et à la façon dont je peux réguler mes hormones. Heureusement, j’étais à la maison et j’ai alerté tout le monde. »

«Séparer les symptômes de qui vous êtes vraiment … pour dire que c’est un défi, je ne pense pas avoir vraiment les mots, ou je les ai perdus, pour décrire ce que ces derniers mois ont été», dit-elle.

L’acteur de 48 ans a été transparent sur la façon dont le viol sous la menace d’une arme à 19 ans a déclenché son SSPT, discutant du sujet avec Taraji P. Henson en décembre 2020 sur son émission Facebook Watch, «Peace of Mind with Taraji». Deux mois auparavant, Union avait déclaré au Women’s Health Magazine que son TSPT était «sur 10» ces derniers mois en raison de la pandémie et des troubles raciaux dans le pays.

«La combinaison d’une pandémie et de ce calcul racial, en plus d’être inondée (d’images de) la brutalisation des corps noirs, a mis mon TSPT en surmultiplication», a-t-elle déclaré. «Il y a juste de la terreur dans mon corps.

En plus de son TSPT et de son expérience d’agression sexuelle, Union a été ouverte à propos de ses problèmes d’infertilité, y compris des fausses couches avant de finalement donner naissance à sa fille, Kaavia, via une mère porteuse.

«Les problèmes de fertilité frappent tellement de gens», a déclaré Union à 45secondes.fr Parents en 2019. «Vous n’avez pas à rester caché dans l’ombre, à vous rendre à votre rendez-vous chez le médecin complètement déguisé. Vous n’êtes pas défectueux. Vous faites partie d’une très, très, très grande communauté qui comprend chaque étape que vous avez traversée. Il y a de l’espoir. »