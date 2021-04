Gabrielle Union et Dwyane Wade veulent que leurs enfants «  soient libres d’être qui ils sont  »

Être parent n’est jamais facile, mais ce n’est pas non plus des règles du jeu équitables.

Pour les parents qui élèvent des enfants noirs à une époque de tensions raciales croissantes, de discrimination systémique et de cas répétés de violence meurtrière contre des hommes et des femmes noirs non armés, cela comporte tous les défis habituels et bien plus encore.

C’est pourquoi Gabrielle Union et Dwyane Wade font de leur mieux pour élever leurs propres enfants avec les connaissances dont ils ont besoin en ce moment.

«Nous élevons des enfants noirs et chaque jour dans le monde, ils nous montrent ce à quoi nous pensons», a déclaré l’ancienne star de la NBA Wade lors d’une rencontre avec People. « Vous réalisez que vous ne pouvez pas les protéger de tout. La seule chose que vous pouvez faire est de vous assurer qu’ils sortent dans le monde avec tous les outils dont ils ont besoin. »

Wade, 39 ans, et Union, 48 ans, se sont mariés en 2014 et élèvent maintenant plusieurs enfants, dont leur fille de 2 ans, Kaavia, ainsi que les enfants de Wade issus de relations précédentes, sa fille Zaya, 13 ans, et ses fils Zaïre, 19 ans, et Xavier, 7. Le neveu de Wade, Dahveon, 19 ans, a également rejoint la famille.

« C’était un peu exaspérant pour moi qu’il ait fallu le meurtre de George Floyd pour inspirer le strict minimum », a déclaré Union au magazine. « Le changement et le progrès sont comme le rythme d’un escargot gelé. Mais nous devons quand même persévérer. Le travail ne va jamais finir. »

Et leur travail, pour l’instant, consiste à s’assurer que leurs enfants sont prêts à tout ce qui se présente dans cette réalité – et non en s’adaptant aux attentes de quiconque à leur égard. Wade et Union veulent que leurs enfants rencontrent ce moment comme eux-mêmes.

« Mon objectif, quand il s’agit de l’un de mes enfants, est de leur faire savoir qui ils sont afin que lorsque les opinions des autres à leur sujet se forment, cela ne les frappe pas », a déclaré Wade. « Si nous permettons à nos enfants d’être eux-mêmes, nous n’avons pas à nous soucier qu’ils se conforment à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Pourquoi ne pousserions-nous pas nos enfants à être eux-mêmes authentiques? »

Cela ne ressemble à rien de ce à quoi Union a été exposée dans son enfance.

«J’ai été élevée pour me conformer», a-t-elle déclaré. «Mais nous élevons nos enfants pour qu’ils sachent qu’ils en valent la peine parce qu’ils existent. Nous ne voulons pas qu’ils façonnent jamais le changement pour l’approbation ou l’acceptation de quelqu’un d’autre. Nous voulons qu’ils soient libres être qui ils sont. «

Le couple a soutenu publiquement cette position en soutenant et en encourageant le parcours de sa fille Zaya depuis sa sortie en tant que transgenre l’année dernière.

Et maintenant, le couple fait également un geste public de soutien pour leur plus jeune enfant. Kaavia a inspiré ses parents à écrire un livre pour enfants intitulé «Shady Baby».

«Les gens se voient à Kaav», a déclaré Wade à propos du petit bambin avec une grande personnalité. «Certains jours, vous n’avez pas envie de vous coiffer. Et certains jours, vous voulez donner de l’ombre aux gens. «

Union a poursuivi en disant que l’ombre est la «superpuissance» de Kaavia, et c’est une partie importante de qui elle est.

«Quand Kaavia vous regarde, c’est soit que vous ne respectez pas ses limites ou que quelque chose se passe qu’elle n’aime pas», a expliqué maman. «Le principal avantage est qu’elle est libre d’être cette incroyable, dynamique, parfois louche, aimant parfois la petite fille noire alors que le monde n’a pas été si gentil avec les filles et les femmes noires.»

Et ils ne voudraient pas qu’elle soit autrement.

