Gabriel Luna sur le retour de Ghost Rider : « Tout est possible »

Nous n’avons peut-être pas vu le dernier Gabriel Luna comme Robbie Reyes. Auparavant, Luna a joué la version Robbie Reyes de Ghost Rider dans l’émission télévisée Les agents du SHIELD de Marvel., et il était prévu à un moment donné qu’il obtienne sa propre série dérivée. Ce spin-off a finalement été abandonné et Luna n’a pas été vue dans le rôle depuis son Les agents du SHIELD de Marvel les apparences.

Pour promouvoir sa nouvelle série Le dernier d’entre nous sur HBO, Luna a participé à une interview avec THR et a évoqué un retour potentiel en tant que Ghost Rider. L’acteur est touché que tant de fans de Marvel continuent de poser des questions sur cette possibilité des années après avoir terminé sa course dans le rôle. Il précise qu’il serait « absolument heureux de le faire » s’il recevait un appel pour s’impliquer, en particulier avec des fans toujours en train de s’enraciner pour que cela se produise.

« C’est merveilleux que les gens aiment Robbie et l’aiment autant que moi. Je suis toujours prêt à raconter une bonne histoire. Donc, si tout se passe et que les pièces sont là, alors je suis absolument heureux de le faire. . Je me maintiens physiquement capable, et avec la façon dont ils prennent les choses, vraiment tout est possible. Si vous m’aviez posé la même question il y a deux ans et demi, j’aurais probablement dit : « Je suis heureux de ce que nous avons fait, et si tout le monde voit ou se souvient de ces dix épisodes de Agents de PROTÉGER, alors c’est quelque chose que je pourrais vivre heureux toute ma vie. Mais quand je parle aux fans maintenant et que j’entends qu’ils tiennent toujours une bougie pour Robbie après six ans, cela me rend très fier. »