Gabriel Luna réfléchit à Terminator: Dark Fate Bombing au box-office

Lorsque Terminator : sombre destin arrivé dans les salles en 2019, il n’a pas fait le buzz que les dirigeants de studio espéraient. Le film à gros budget, qui sert de suite héritée de Terminator 2 : Le Jugement dernier en ignorant tous les autres versements, a ramené Arnold Schwarzenegger et Linda Hamilton avec une apparition spéciale d’Edward Furlong. Malgré tout cela, Destin sombre a à peine réussi à casser 261 millions de dollars au box-office mondial, et c’était encore à l’époque pré-pandémique. Cette performance a entraîné une perte de plus de 120 millions de dollars, compte tenu du coût de production élevé.





Dans une nouvelle interview avec THR, Gabriel Luna – qui a joué un Terminator avancé dans le film – a regardé en arrière Terminator : sombre destin et comment la suite n’a pas fait aussi bien que prévu. Il se demande si le temps entre Terminateur les films ont joué là-dedans, car il pense que le film lui-même est génial compte tenu de l’action et des performances de la suite.

« Vous ne pouvez jamais anticiper le moment des choses et la réaction des gens. Celui-là était encore plus difficile à évaluer avec tant d’années entre les films de cette franchise. Mais pas seulement cela, il s’était écoulé près de 30 ans entre le film que nous faisions et celui dont nous essayions vraiment d’être une suite [Terminator 2: Judgment Day]. Il y avait donc beaucoup d’espace là-dedans, et il y avait beaucoup de temps non comptabilisé en termes de Terminateur‘s présence dans l’esprit du public et des gens qui aiment la franchise. C’était donc décevant dans la mesure où nous savions ce que nous avions dans la boîte. Nous savions que nous avions un super film avec des performances vraiment cool et de l’action géniale. Tim Miller a fait un travail phénoménal. »

En fin de compte, les chiffres du box-office ne sont pas ce qui compte le plus pour Luna en tant que « mercenaire » sur le projet. Il ne peut parler que du film lui-même et du travail qu’il a réalisé avec le réalisateur Tim Miller et ses co-stars, se sentant « extrêmement fier » de Terminator : sombre destin. En tant que Luna, que l’on peut maintenant voir dans la série à succès de HBO Le dernier d’entre nousle dit :

« Je trouve vraiment refuge dans le fait que c’était un grand film et que les gens l’apprécient. Tous ceux qui m’en parlent ont eu une expérience positive. Je ne suis pas Paramount Pictures, je ne fais pas la comptabilité pour eux là-bas. Donc, une déception pour eux est différente de ce qu’elle est pour moi. Je suis un employé et j’ai fait de mon mieux dans ce rôle. Ils ont payé mon fret bien avant que les reçus du box-office ne soient publiés. Avec Jim [Cameron]Arnold et Linda [Hamilton] en revenant et Tim y mettant tout son cœur, vous voulez évidemment que les gens le voient, mais cela dit, je suis extrêmement fier du film. J’ai noué des amitiés durables et une relation avec l’un de mes héros, le gouverneur Schwarzenegger. Je ne l’échangerais donc pas contre une photo d’un milliard de dollars, mais encore une fois, je ne fais pas la comptabilité de Paramount. »





Qu’est-ce qui n’allait pas avec Terminator : Dark Fate ?

Le mois dernier, le producteur James Cameron a également partagé ses réflexions sur Terminator : sombre destin bombardement au box-office. Il a blâmé sa propre insistance pour s’assurer qu’Arnold Schwarzenegger serait de retour, estimant que le fait de coupler cela avec le retour de Linda Hamilton rendait la suite trop datée.

« Tout d’un coup, ce n’était plus ton Terminateur film, ce n’était même pas celui de ton père Terminateur film, c’était celui de ton grand-père Terminateur film », a déclaré Cameron à Deadline.

Cela faisait suite aux commentaires du réalisateur Tim Miller qui avait également déclaré à Deadline qu’il avait « tort » de faire le film, estimant que cette franchise avait peut-être donné tout ce qu’elle pouvait dans sa forme actuelle.

« TerminéC’est un film intéressant à explorer, mais nous l’avons peut-être suffisamment exploré », a-t-il déclaré.