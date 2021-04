Gabriel Luna jouera Tommy Miller dans «  The Last Of Us  »

Il a été révélé que Gabriel Luna rejoindra le casting de la prochaine série HBO, ‘Le dernier d’entre nous’, où il jouera le frère de Joël (Pedro Pascal), Tommy Miller.

La série qui adaptera la populaire franchise de jeux vidéo à la télévision sera une collaboration entre le réalisateur du jeu, Neil Druckmann et le créateur de la série HBO, «Tchernobyl», Craig Mazin.







Vous pourriez aussi être intéressé par: La série « The Last of Us » serait « très différente » du jeu vidéo

Tommy Miller, qui sera joué par Luna, est le nouveau nom à rejoindre le casting qui continue de s’étendre, une fois qu’il a été annoncé que Pedro Pascal jouera dans la série jouant Joel Miller aux côtés de Bella Ramsey, qui donnera vie à Ellie.

Gabriel Luna est connu pour son apparition dans ‘Agents du SHIELD’, en plus d’être apparu dans Terminator: destin sombre Oui « Ville méchante ».

Auparavant, il avait été annoncé que la nouvelle série très attendue de HBO commencerait à tourner dans la ville de Calgary, Canada le 5 juillet prochain.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Voici à quoi ressembleraient Pedro Pascal et Bella Ramsey dans « The Last of Us »

Pour l’instant, nous devrons attendre de connaître plus de détails sur la prochaine adaptation télévisée de « The Last Of Us », bien que dans le passé, Druckmann ait avancé que l’émission n’aura pas la même violence graphique que les jeux vidéo.