Gabriel Luna est « beaucoup plus ouvert » au retour en tant que Ghost Rider dans le MCU

Alors que Gabriel Luna s’est certainement occupé d’autres grands rôles dans les années qui ont suivi Agents du SHIELD terminé, il garde toujours cette porte ouverte pour un retour potentiel au rôle de Ghost Rider. Sur Agents du SHIELD, Luna a joué la version Robbie Reyes du justicier fougueux. À un moment donné, il était prévu qu’il joue dans sa propre série dérivée, mais le projet a finalement été abandonné avant que la production ne puisse commencer. Depuis, de nombreux fans ont appelé au retour de Luna en tant que Cavalier fantôme dans l’univers cinématographique Marvel.





Luna lui-même a récemment revisité l’idée de revenir en tant que Robbie Reyes dans un nouveau projet Marvel. Il dit qu’il ne se passe toujours pas un jour sans que quelqu’un ne lui pose de questions sur Ghost Rider, faisant référence à la popularité continue de son incarnation du personnage. Luna indique clairement qu’il garde la porte ouverte pour revoir ce rôle s’il reçoit l’appel de Marvel Studios.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Oh, j’adore ce personnage. C’était vraiment spécial », a déclaré Luna dans une nouvelle interview avec Forbes. «On dirait que la demande peut être là et si la création est là et que cela a du sens… Je pense qu’avec Marvel en ce moment, c’est si étroitement tissé qu’il faudrait quelques années s’ils commençaient à y penser, à faire le personnage. Je suis toujours ouvert. »

Pendant des années, Luna répondait généralement à la question d’un retour potentiel en tant que Robbie Reyes avec une réponse qui jetait un doute sur son retour. Ces jours-ci, cependant, Luna dit qu’il est plus « ouvert » que jamais à reprendre ce rôle.

« Ma réponse habituelle était : ‘J’ai adoré ce que nous avons fait, je suis très content de ce que nous avons accompli et je peux être heureux de le laisser sur l’étagère et d’admirer ce que nous avons fait et que le public s’en souvienne affectueusement, la façon dont il faire. Refaire le personnage me donne juste une autre occasion de le gâcher « , explique l’acteur. « Il y a donc cet état d’esprit, mais maintenant je sens que je suis beaucoup plus ouvert si cela se produit. Si cela a du sens, je suis plus qu’heureux de… J’essaie de me maintenir en forme, Arnold [Schwarzenegger] l’exige. Donc je suis toujours physiquement capable de le faire et si c’est une belle histoire et qu’ils m’auraient, bien sûr.

Luna mentionnant Schwarzenegger fait référence à la nouvelle série Netflix FUBARqui réunit Luna et le Terminateur étoile. Le couple avait déjà joué dans la suite de 2019 Terminator : sombre destin.

En relation: MCU: Pourquoi Norman Reedus devrait jouer à Ghost Rider





Ghost Rider roulera-t-il à nouveau dans le MCU ?

Bandes dessinées Marvel

Le temps nous dira ce qui se passe avec Ghost Rider, mais il semble inévitable que le personnage apparaisse à l’avenir dans l’univers cinématographique Marvel d’une manière ou d’une autre. Aucune annonce officielle n’a été faite sur le moment où le personnage pourrait apparaître, mais il semble toujours possible qu’il puisse potentiellement apparaître dans n’importe quel film MCU ou série Disney +. En tout cas, si Marvel veut que Robbie Reyes revienne, Luna répondrait rapidement à l’appel.

Pendant ce temps, vous pouvez attraper Luna dans FUBAR lorsque la série arrivera sur Netflix le 25 mai.