Gabi DeMartino est-il le prochain YouTuber à être annulé? Certains adeptes le pensent

Gabi DeMartino est dans l’eau chaude avec ses fans et peut-être le FBI. Mieux connue pour son contenu YouTube bénin qui s’adresse aux adolescents, DeMartino a irrité les fans lorsqu’elle a publié un titre suggestif et une vidéo d’elle-même en tant qu’enfant en bas âge sur son compte OnlyFans. L’incident a été un désastre de relations publiques pour DeMartino. Sa gestion de la situation ne l’a pas non plus appréciée des adeptes. Est-elle la prochaine YouTuber à être annulée?

Gabi DeMartino est accusée d’avoir partagé de la pornographie juvénile sur son compte OnlyFans

DeMartino est peut-être mieux connue pour ses vidéos YouTube avec son jumeau, mais elle utilise également toutes les plateformes de médias sociaux. Elle utilise même OnlyFans, ou, du moins, elle l’était jusqu’à récemment. DeMartino a scandalisé ses abonnés lorsqu’elle a publié un contenu premium pour 3 €. Lorsque les abonnés ont acheté le contenu intitulé «Je ne mettrai pas ma culotte», ils ont été accueillis par une vidéo d’un enfant en bas âge. Apparemment, la vidéo mettait en vedette une DeMartino âgée en bas âge soulevant sa robe et s’exposant à la caméra.

La vidéo a depuis été supprimée et le compte de DeMartino a été désactivé. On ne sait pas si DeMartino pourrait faire face à des problèmes juridiques pour l’incident. Selon Vulture, elle a été dénoncée au FBI. OnlyFans est une plate-forme de médias sociaux qui utilise un modèle d’abonnement payant pour connecter les fans avec des célébrités. Il est largement utilisé à des fins de divertissement pour adultes.

DeMartino a présenté des excuses mais certains fans ne les achètent pas

DeMartino a pris à Twitter pour s’excuser pour ses actions. Ces excuses sont tombées à plat pour beaucoup de ses disciples, cependant. Les excuses ont surtout dérangé les abonnés, car elles contenaient une excuse et, franchement, de nombreux adeptes ne les achètent pas. DeMartino insiste sur le fait qu’elle ne pensait pas que les fans prendraient son titre si littéralement. Alors que certains pensent qu’elle était simplement naïve, la plupart des adeptes semblent convenir qu’elle savait exactement ce qu’elle faisait.

la vidéo était un moment familial loufoque que je voulais partager avec mes fans de bébé. Je suis désolé que cela n’ait pas été complètement pensé, je m’excuse. La vidéo est en panne maintenant, je suis à nouveau désolé si cela s’est mal passé. – gabi demartino (@gabcake) 1 décembre 2020

Après tout, DeMartino a publié un contenu payant avec un titre suggestif sur une plateforme de médias sociaux destinée à un public adulte. Bien qu’elle n’utilise pas la plate-forme de cette manière, la grande majorité des personnes s’inscrivent à un contenu payant en s’attendant à des photos et des vidéos risquées. Compte tenu de la nature de la carrière des OnlyFans et de DeMartino dans les médias sociaux, il est difficile de croire qu’elle était aussi naïve. Selon certains adeptes, son insistance sur le fait qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait semble indiquer qu’elle n’assumera pas la responsabilité de ses actes. Pour l’instant, elle a été désactivée par la plateforme. On ne sait pas si elle fera face à une action en justice pour la vidéo.

Est-ce que DeMartino est la prochaine star des médias sociaux à être «annulée»?

Les influenceurs des médias sociaux ne sont pas sans controverse, et YouTube semble être la plate-forme préférée des influenceurs les plus controversés des médias sociaux. C’est aussi une plateforme où les followers sont plus qu’heureux «d’annuler» un influenceur lorsque son comportement est suspect. Alors, DeMartino est-il le prochain YouTuber à tomber dans la culture d’annulation? C’est possible.

DeMartino a connu plusieurs moments controversés au cours des dernières années, mais ils ont été pour la plupart bénins. Il y a plusieurs mois, DeMartino a eu une âpre bataille sur Instagram avec sa sœur jumelle, Niki DeMartino. Le couple a échangé des mots après que Niki ait publié une photo d’elle-même et de sa sœur en vacances. DeMartino a également été entraînée par ses abonnés lorsqu’elle a publié une vidéo sur la «disparité des revenus» sur TikTok en septembre. Les abonnés ont jugé le message insensible, inapproprié et vantard. Elle a brièvement désactivé son compte TikTok après l’incident.