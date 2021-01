Gabe Newell soutient CD Projeckt sans se serrer la main. Le propriétaire de Valve pense que les Polonais sont critiqués très injustement.

Tel a été le scandale entourant la sortie mouvementée de Cyberpunk 2077 et ses conséquences que l’on oublie souvent que le jeu CD Projekt a été très bien accueilli sur les ordinateurs. Mais Gabe Newell prend en charge CD Projeckt. Le co-fondateur et directeur de Valve n’est pas près de se laisser oublier les vertus du jeu et de son studio de développement. Newell a qualifié le traitement que le studio polonais reçoit d’inéquitable et a souligné les avantages de Cyberpunk 2077.

Le père de Steam a commenté dans une interview des choses comme ceci: «Certains aspects du jeu sont tout simplement géniaux«. «J’ai beaucoup d’empathie pour la situation que traverse chaque développeur. La seule chose que je sais, c’est qu’il y a beaucoup de joueurs heureux sur PC, qui sont ceux que l’on distingue le plus facilementDit Newell. «Certains aspects du jeu sont tout simplement géniaux et démontrent l’énorme quantité de travail. Il est très injuste de jeter des pierres sur un développeur, car le simple fait de publier quelque chose d’aussi complexe et ambitieux est vraiment incroyable« Il a continué.

«Quand les gens ont des réactions [negativas]Ma première pensée est que c’est une opportunité pour nous et je suppose que les créateurs de Cyberpunk 2077 s’efforcent également d’apporter des améliorations qui profitent aux consommateurs. Ils ont une longue histoire de bons emplois, d’investissements soutenus dans leurs produits et je soupçonne qu’ils garderont leurs clients heureux avec le temps.. »

Newell n’est pas le seul développeur de renom à venir défendre CD Projekt. Ces derniers jours, Masahiro Sakurai, l’esprit derrière Super Smash Bros., a également salué l’attitude du studio face à l’adversité et a sauvé l’énorme effort derrière Cyberpunk 2077.

Après des années d’attente et entouré d’une immense anticipation, Cyberpunk 2077 a fait ses débuts début décembre. Il a reçu de bons commentaires pour sa version PC. Cependant, il a été battu pour la qualité des versions de console. Il a même été retiré du PS Store. Il y a quelques jours, CD Projekt a publié sa feuille de route, au milieu de rumeurs d’achat et de divers recours collectifs.