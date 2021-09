Gabby Petito : Corps découvert qui est « conforme à la description de » YouTuber manquant

Le FBI a annoncé qu’un corps « conforme à la description » du jeune homme de 22 ans a été découvert dans le comté de Teton, dans le Wyoming, par une équipe de recherche.

Un corps qui serait celui de la YouTubeuse disparue Gabby Petito a été retrouvé.

Le FBI a annoncé qu’un corps « conforme à la description » du jeune homme de 22 ans a été découvert dans le comté de Teton, dans le Wyoming, par une équipe de recherche.

« Comme tous les parents peuvent l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour sa famille », a déclaré un agent du FBI lors d’une conférence de presse hier (19 août), ajoutant qu’une cause de décès n’avait pas encore été confirmée.

Le père de Gaby, Joseph, a publié un hommage à sa fille sur Twitter peu après la conférence, affirmant qu’elle « a touché le monde ».

Son frère TJ a également partagé une image de sa sœur sur Instagram, écrivant : « Je ne sais même pas quoi dire. Je suis totalement perdu. Mon cœur est brisé #justiceforgabby ».

Qu’est-il arrivé à Gabby Petito ?

Gabby avait visité le parc national de Grand Teton avec son fiancé Brian Laundrie avant sa disparition le 11 août.

Gabby et Brian, qui se sont fiancés en juillet, avaient voyagé aux États-Unis dans un camping-car et documenté leurs voyages sur Instagram et YouTube.

Gabby a été vue pour la dernière fois dans un hôtel de Salt Late City, dans l’Utah, avec son fiancé Brian. Elle a été portée disparue par sa famille le 11 septembre après que sa mère, Nicole Schmidt, s’est inquiétée de ne pas avoir eu de nouvelles de Gabby, qui la faisait habituellement FaceTime trois fois par semaine.

Brian Laundrie a depuis également été porté disparu après avoir été déclaré « personne d’intérêt » dans l’affaire et avoir refusé d’être interrogé par la police.

Selon The Independent, la maison des parents de Brian en Floride, où il a été vu pour la dernière fois vendredi 17 août, est désormais considérée comme une scène de crime alors que la police recherche le jeune homme de 23 ans dans la nature sauvage de la Floride.

Cela survient après que la police a publié la semaine dernière des images de caméras corporelles montrant Gabby et Brian arrêtés par des agents dans la camionnette dans laquelle ils voyageaient. La vidéo montre le couple interrogé par des agents ayant répondu le 12 août après qu’un membre du public a appelé les services d’urgence affirmant que Gabby et Brian s’étaient battus.

Dans les images, Gabby semblait visiblement bouleversée lorsqu’elle a dit au policier qu’elle avait un désaccord avec Brian mais elle s’était excusée : « Nous nous sommes disputés toute la matinée et il ne m’avait pas laissé monter dans la voiture avant. Il m’a dit que je besoin de se calmer […] Matinée agitée. »

On pense que le couple s’est séparé cette nuit-là mais s’est réuni le lendemain et a poursuivi son voyage. Selon un rapport d’incident de police obtenu par The Independent, le couple traversait une « crise de santé mentale » et aucune accusation n’a été déposée.

La famille de Gabby a depuis demandé le respect de sa vie privée et, par l’intermédiaire de son avocat, a déclaré qu’elle parlerait de la disparition de leur fille une fois qu’elle serait « prête à faire une déclaration publique ».

