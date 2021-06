Gabbie Hanna a-t-elle traqué Bo Burnham? Une vidéo refait surface d’un youtubeur admettant avoir simulé une relation

YouTuber Gabbie Hanna a été interpellé pour avoir prétendument fait semblant d’être dans une fausse relation avec Bo Burnham au milieu des inquiétudes croissantes liées à son activité en ligne.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné l’histoire admise d’Hanna dans la fabrication d’une relation amoureuse avec le comédien musical après que Burnham ait semblé se moquer de la star de YouTube dans un récent sketch comique.

Le spécial Netflix de Burnham, « Bo Burnham: Inside », présentait une chanson parodique intitulée « White Woman’s Instagram » dans laquelle le comédien était montré avec des mots écrits sur tout son visage.

Le look est similaire à celui d’un article partagé par Hanna dans le passé.

C’est le point le plus proche de Burnham pour répondre à l’obsession bien documentée d’Hanna pour son travail.

Peu de temps après la sortie de la chanson, un TikToker a rappelé un incident de harcèlement criminel présumé qui s’est produit entre Hanna et Burnham, toutes deux âgées de 30 ans, il y a plus de dix ans.

Gabbie Hanna a-t-elle traqué Bo Burnham ?

En 2014, Hanna a publié une vidéo YouTube détaillant son obsession pour Burnham.

Hanna a qualifié Burnham de « mon idole, mon inspiration, il est la raison pour laquelle j’ai un compte Vine », en référence à l’application de partage de vidéos qui l’a rendue célèbre.

Gabbie Hanna s’est qualifiée de « harceleur » de Bo Burnham.

Dans sa vidéo, Hanna se décrit comme une « harceleur » et « effrayante » alors qu’elle partage des captures d’écran des commentaires qu’elle laisserait sur les comptes de médias sociaux de Burnham pendant ses débuts en tant que fan.

Les commentaires montrent qu’Hanna dit à Burnham qu’elle n’est attirée que par les hommes qui lui ressemblent, car elle dit qu’elle était désespérée de le rencontrer.

Hanna a prétendu être en couple avec Burnham.

« Un jour, je parlais à mon groupe d’amis », dit Hanna, « j’ai décidé de faire comme si j’étais en couple avec Bo Burnham. »

Hanna prétend ensuite avoir créé un faux profil Facebook pour Burnham où elle a posté des images photoshopées de lui la serrant dans ses bras. Elle s’est ensuite ajoutée en tant qu’amie sur le faux profil de Burnham et a changé son statut relationnel pour apparaître comme s’il était en couple avec elle.

« Je me disais tout le temps que c’était une blague », dit-elle, ajoutant qu’elle dirait à ses amis que c’était une vraie relation. « Mais discrètement, je vivais ce fantasme vraiment effrayant. »

Les fans pensaient que Burnham et Hanna sortaient ensemble.

Hanna dit que la « blague » est allée si loin que quelqu’un a déjà édité la page Wikipedia de Burnham pour dire qu’il était en couple avec « une fille de Pittsburg nommée Gabrielle Hanna ».

Hanna a ensuite rencontré Burnham lors d’une rencontre et a utilisé leur photo ensemble pour continuer à fabriquer la relation en ligne. Elle dit également qu’elle a donné à Burnham son numéro de téléphone mais qu’elle n’a jamais eu de ses nouvelles.

Pourquoi les gens s’inquiètent pour Gabbie Hanna.

Bien que le TikTok viral contienne d’anciennes informations rendues publiques sur la chaîne d’Hanna depuis 2014, le comportement récent d’Hanna a poussé les gens à examiner les allégations de harcèlement sous un nouveau jour.

Hanna a déjà parlé de ses problèmes de santé mentale en cours et certains de ses récents contenus sur les réseaux sociaux ont soulevé des inquiétudes quant à son bien-être.

Hanna a également fait l’objet d’une controverse ravivée avec l’ex-star de Vine Jessi Smiles. Smiles a critiqué Hanna pour avoir prétendument défendu et maintenu une amitié avec son violeur présumé, Curtis Lepore.

Lepore a plaidé coupable d’agression criminelle en 2014; cependant, dans le cadre de l’accord de plaidoyer, les accusations de viol ont été abandonnées.

Smiles a récemment partagé un enregistrement audio d’un appel téléphonique au cours duquel Hanna nie être restée amie avec Lepore, exige des excuses publiques de Smiles et menace de poursuites judiciaires.

