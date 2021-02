G-Suite for Education rebaptisé Google Workspace for Education, annonce plus de 50 nouvelles fonctionnalités et un outil de sécurité

18 févr.2021 18:44:32 IST

Google a annoncé le nouveau Google Workspace for Education – une nouvelle marque G-Suite for Education – ainsi que des outils de sécurité plus stricts et de nouvelles fonctionnalités pour Google Classroom et Google Meet. La société a également introduit plus de 50 nouvelles fonctionnalités dans divers secteurs verticaux dans ses produits éducatifs pour permettre une meilleure expérience d’apprentissage et d’enseignement. Google a également annoncé que le hub Teach from Anywhere lancé l’année dernière était désormais disponible en huit langues indiennes.

En outre, le hub Teach from Anywhere a aidé plus de 9 personnes lakh à se lancer dans l’enseignement à distance, tandis que plus de 5 enseignants lakh ont pu assister à des webinaires pour la pédagogie numérique et le développement des compétences.

Parlant du développement, Bani Dhawan, responsable de l’éducation, Asie du Sud, Google a déclaré que l’année dernière, la communauté éducative les avait inspirés par leur créativité et leur résilience, ajoutant que chaque jour, plus d’un milliard de personnes se tournaient vers Google à la recherche de réponses.

«Notre équipe d’apprentissage et d’éducation travaille pour nourrir cette curiosité et aider les gens à acquérir des connaissances en les connectant à de formidables expériences d’apprentissage grâce à nos produits», a ajouté Dhawan.

La société a également révélé que l’édition gratuite de Google G Suite for Education sera renommée Google Workspace for Education Fundamentals. Google présente également trois nouvelles éditions payantes: Google Workspace for Education Standard, The Teaching and Learning Upgrade et Google Workspace for Education Plus pour les établissements qui ont besoin d’outils de sécurité plus puissants.

Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent:

Google Classroom

Mode hors-ligne: La dernière fonctionnalité de Google Classroom comprend un mode hors connexion dédié, dans lequel l’application peut être utilisée hors ligne ou avec des connexions intermittentes où les élèves peuvent revoir leurs devoirs, rédiger des devoirs dans Google Docs et ouvrir des pièces jointes Drive, le tout sans connexion Internet.

Classement mobile amélioré: Google a vu de nombreux enseignants du monde entier utiliser des appareils mobiles pour donner des commentaires lors de leurs déplacements, et ces améliorations permettront aux enseignants de noter facilement le travail tout en visualisant un devoir, en basculant entre les soumissions d’étudiants et en partageant les commentaires.

Modules complémentaires pour la classe: Les modules complémentaires Classroom permettront aux enseignants d’intégrer leurs outils EdTech tiers préférés pour se connecter directement à l’interface Classroom, sans aucune connexion supplémentaire.

Synchronisation de la liste: À compter de la fin de cette année, les administrateurs utilisant Education Plus pourront créer des classes, ainsi que remplir et synchroniser les listes directement dans Classroom à partir de leur système d’information sur les étudiants.

De meilleures photos de devoirs: Les élèves pourront désormais combiner des photos en un seul document, recadrer ou faire pivoter des images et ajuster l’éclairage.

Suivi de l’engagement des étudiants: Google lancera le suivi de l’engagement des élèves dans Classroom, où les enseignants pourront consulter des statistiques pertinentes pour les aider à comprendre comment les élèves interagissent chaque jour avec Classroom.

Google Meet

Modérateurs multiples: Google Meet prendra en charge plusieurs hôtes plus tard cette année. Tous les hôtes auront accès aux contrôles de modération pour gérer qui peut rejoindre, contrôler qui peut utiliser le chat ou présenter leur écran, et plus encore.

Fin de la réunion pour tous: Les enseignants auront la possibilité de « Mettre fin à la réunion pour tous », ce qui peut empêcher les élèves de rester en ligne après le départ de l’enseignant.

Rendre tout silencieux: Pour que les enseignants puissent enseigner facilement sans interruption, les enseignants pourront couper le son de tous les participants à la fois et décider si les élèves peuvent réactiver le son ou non.

