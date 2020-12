G Herbo se livre à des accusations de fraude: rapport

G Herbo se serait rendu aux autorités en ce qui concerne son affaire de fraude fédérale.

G Herbo se serait dénoncé à la suite d’allégations selon lesquelles il était impliqué dans une affaire de fraude fédérale. Il a été rapporté mercredi soir (2 décembre) que G Herbo était un suspect dans une affaire de fraude fédérale de 1,5 million de dollars qui s’est étalée sur les quatre dernières années. Herbo et son équipe auraient utilisé des informations frauduleuses et de fausses cartes de crédit pour faire des achats luxueux, qui ont dépassé 1 million de dollars. Le rappeur et son équipe sont accusés d’avoir loué frauduleusement des jets privés, des voitures de location de luxe, des vacances et deux chiens de marque. Un nouveau rapport via TMZ indique que jeudi après-midi (3 décembre), G Herbo, né Herbert Wright III, s’est rendu avec le gouvernement fédéral au sujet de cette affaire de fraude.

Prince Williams / Le représentant d’Herbo a dénoncé ces allégations, déclarant: « Il [G Herbo] maintient son innocence et attend avec intérêt d’établir son innocence devant le tribunal. Herbo est représenté par un avocat dans le Massachusetts via Prince Lobel, dont l’équipe a contacté le bureau du procureur américain dans le Massachusetts pour organiser la comparution d’Herbo. G Herbo apparaîtra dans le Massachusetts chaque fois qu’il sera requis, en personne ou via Zoom. « L’acte d’accusation de 14 chefs d’accusation inclurait le manager Antonio « T-Glo » Strong, le rappeur Joseph « Joe Rodeo » Williams et les co-conspirateurs présumés Steven Hayes Jr., Demario Sorrells et Terrence Bender.

Quinn Harris / Icon Sportswire via G Herbo, et toutes les autres personnes nommées ci-dessus, font face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé. Herbe gratuite. [via] + [via]