G Herbo partage un message sincère sur la mort du roi Von

G Herbo a publié un message touchant sur Instagram à propos de la mort du roi Von. Von a été tué par balle à Atlanta le vendredi 6 novembre.

Les deux sont tous deux de Chicago et étaient sur le ESPT Faites le tour ensemble. Herbo est l’une des dernières personnes à avoir réagi à la mort de Von. L’ex-rappeur décédé Asia Doll a partagé ses derniers mots ce week-end.

SH * T FU AS HELL FOENEMM !! « a écrit Herbo. » JE VEUX VOIR TOUS MES N * GGAS ALLER PLUS LOIN DANS LA VIE JE VEUX DIRE TELLEMENT D’ESPRIT SI PEU POUR DIRE … IMA JUSTE DIRE LES LÉGENDES NE JAMAIS MOURIR ET VRAI N * GGAS GONE DERNIER POUR TOUJOURS! N * GGAS COMME NOUS NOUS NE FAISONS MÊME PAS CETTE IG SH * T! JE SUIS JUSTE HEUREUX D’AVOIR DONNÉ L’AMOUR DANS LA VRAIE VIE! #VROY #LOUIE #SLUTTYY VIVRE LONGTEMPS LES ROIS LIBRENT LES GARS !! # 150 # 300 # 600 #OB #OTF #GBE #FRONTSTREET MÊME THANGG🖤🗣 SH * T VRAIMENT M’A BRISER LES FOLKS !! YALL KRAZY. «