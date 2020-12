G Herbo nie sa culpabilité sur « Statement » alors qu’il fléchit les barres dures

Des semaines après que les rapports de ses problèmes juridiques ont fait surface, G Herbo a quelques choses à se débarrasser de sa poitrine. Nous avons déjà rapporté aux nouvelles que Herbo et plusieurs de ses associés font face à des accusations de fraude fédérale. Herbo est accusé d’être impliqué dans une escroquerie d’identité volée où lui et des membres de son entourage auraient dépensé de l’argent volé pour des vacances et des animaux de compagnie, mais le rappeur a publié un communiqué niant toutes les allégations portées contre lui.

Alors que Herbo se prépare à combattre les fédéraux, le rappeur de Chicago a publié « Statement » où il semblait aborder la controverse. Selon Herbo, il l’a toujours gardé réel et n’est pas coupable d’activités illégales. Écoutez G Herbo, qui se prépare à accueillir un enfant avec sa petite amie Taina Williams, selon son avocat – faites sa «déclaration» officielle et dites-nous ce que vous pensez de son dernier single.

Paroles de citations

J’ai entendu qu’ils me cherchaient, je me suis dit « Oh, je suis en route »

L’argent des obligations, sache que je suis hétéro

J’ai passé 130K à la porte (Ouais)

Ils aiment, « Swervo reste en sécurité », je suis comme, « Mec, vous tous en retard » (Vous êtes en retard)

Vous aimez tous, « Libérez-moi », je suis comme, « J’ai été dans la crèche toute la journée »