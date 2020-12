G-Eazy se souvient d’un amour perdu sur « Years To Go » Ft. Goody Grace

C’est une saison de fête pour G-Eazy comme le cinquième anniversaire de son troisième album studio, Quand il fait sombre, récemment passé. Vendredi 11 décembre, le rappeur de Bay Area a partagé deux singles, « Lifestyles of the Rich & Hated » avec Rick Ross et « Years To Go » avec Goody Grace, qui figurent dans la version de luxe de son projet acclamé.

Nous avons déjà couvert la collaboration Rozay, nous sommes donc ici pour vous apporter « Years To Go ». Sur le morceau sincère, les auditeurs trouvent G-Eazy pris dans ses sentiments alors qu’il se remémore un amour perdu d’il y a longtemps qu’il ne semble toujours pas secouer. Les fans ont déjà commencé à spéculer sur à qui il fait référence, mais nous vous laisserons tenter de le découvrir par vous-même. Écoutez « Years To Go » de G-Eazy et Goody Grace et faites-nous part de vos impressions.

Tracklist

J’ai dit « Je voudrais bien faire pour toi, si ça va »

En tournée, vous manque, vous envoie des SMS sur un long vol

Mais quelque part sur la route, je suppose que j’ai perdu de vue

Scrollin ‘deep through your Gram, lookin’ to old picsJe fais défiler profondément ton Gram, regarde de vieilles photos

Je devrais toucher deux fois quelque chose, mais c’est un risque audacieux

F * ck je reste sur ta page, tu es toujours ma principale recherche

Tu as chanté mes crochets et tu as vendu tous mes premiers produits