G-Eazy nie que le poème de Halsey Lighthouse parle de lui

Halsey et G-Eazy sont sortis entre 2017 et 2018.

G-Eazy a nié ce poème de Halsey Phare (à propos de l’un de ses ex-petits amis abusifs et accros à la cocaïne) parle de lui.

ICYMI, Halsey a récemment publié son premier livre, intitulé Je me quitterais si je pouvais, une collection de poésie incroyablement personnelle sur laquelle elle travaille depuis des années. Dans le livre, la chanteuse parle de ses relations passées, de sa santé mentale et plus encore, et les fans spéculent qu’un poème en particulier concerne son ex-petit ami G-Eazy.

Phare discute d’une relation passée toxique avec un ex qui mesurait «7 pieds» et avait les cheveux noirs. Halsey écrit: « Il se bourrait le nez de cocaïne / pendant des jours entiers / jusqu’à ce que le bord de ses narines / soit couvert de blanc. »

G-Eazy nie que le poème de Halsey détaillant la violence conjugale parle de lui. Photo: Rodin Eckenroth / WireImage, @iamhalsey via Instagram

Elle évoque également de façon déchirante son expérience de la violence conjugale, en écrivant: «Il mettrait sa main saignante autour de mon cou». Il lui disait alors: « ‘Je vais te tuer putain.' » Elle dit alors qu’elle « prendrait sa main / de mon cou doucement / et enroulerait mes bras autour de sa tête … / et lui murmurerait serait bien « .

Halsey ne révèle jamais l’identité de la personne sur laquelle elle a écrit dans le poème, mais ses fans pensaient qu’elle écrivait sur G-Eazy en raison de la description physique et de sa consommation de drogue bien documentée.

Halsey et G-Eazy se sont rencontrés entre 2017 et 2018 et il l’aurait trompée plusieurs fois. Les deux se sont déjà fait des références dans leur musique.

G-Eazy a maintenant mis fin aux affirmations selon lesquelles Phare parle de lui à travers son publiciste et dit qu’il est « irresponsable » de supposer que c’est lui.

Une déclaration à la page six, lisez: « Nous comprenons le désir de chacun de les relier continuellement à des fins sensationnalistes, mais elle n’a nommé aucun nom, donc pour quiconque spéculer est tout simplement irresponsable. »

