G-Eazy fait appel à Rick Ross pour ses « modes de vie des riches et détestés »

Il y a cinq ans, G-Eazy sortait son troisième album studio, Quand il fait sombre. Le rappeur de Bay Area célèbre l’anniversaire de l’album avec la sortie d’une édition de luxe du disque, et il devrait comporter au moins deux titres supplémentaires: « Years To Go » avec Goody Grace et « Lifestyles of the Rich & Hated » aux côtés de Rick Ross. G-Eazy a livré les deux singles vendredi 11 décembre, et nous avons le premier des deux ici avec sa collaboration avec Rozay.

Les deux artistes expriment les inconvénients de ce que leur mode de vie somptueux a à offrir sur le feu lent, car il s’accompagne souvent de ridicule, de critiques et de négativité. G-Eazy parle d’être qualifié de « gadget » et de « surfait », partageant également que l’amour qu’il avait autrefois pour le hip hop a faibli. Diffusez « Lifestyles of the Rich & Hated » et partagez vos pensées.

Paroles de citations

Dites-vous la vérité, certains jours je me suis réveillé, j’ai l’impression d’être au-dessus de cette vie

Comme moi et le hip-hop était tombé amoureux et rompu deux fois

Je veux tout l’amour que tu me dois

Surprenant si maintenant tu ne me connais toujours pas

Certains veulent le nouveau moi, certains veulent cela, certains veulent l’ancien moi