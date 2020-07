G.A.F.A : “Certaines entreprises doivent être brisées”

“Cette audition a clarifié une chose: ces entreprises sont des monopoles. Certaines doivent être brisées, toutes doivent être réglementées.” Par ces mots, David Cicilline a conclu l’audition des quatre PDG des plus importantes sociétés technologiques aux États-Unis, qui pendant plus de 5 heures ont dû répondre aux questions d’un comité préparé, précis et compétent sur les pratiques commerciales des quatre sociétés de la Silicon Valley.

De l’incertitude et du manque de préparation qui ont caractérisé l’audition de Mark Zuckerberg sur l’affaire Cambridge Analytica, il ne reste rien: au cours de la réunion, les PDG ont été confrontés à des questions préparées, des documents internes et des inspections méticuleuses de leurs pratiques agressives. À la base de la plupart des critiques se trouve l’attitude agressive envers la concurrence, une approche partagée par Facebook, Google et Amazon sur les relations de pouvoir qu’ils ont affrontées au fil des ans contre les réalités qui ont menacé leur entreprise.

Des pratiques qui visent un monopole complet du secteur

Des acquisitions sauvages pour M.Zuckerberg (qui a écrit dans ses courriers internes comment il avait l’intention d’acquérir toutes les startups potentiellement dangereuses) aux menaces de désindexation de services tels que Yelp de Google, qui au fil du temps a commencé à proposer son propre service d’évaluation alternatif. Mais aussi les pratiques tarifaires déficitaires d’Amazon, qui au fil des années ont conduit plusieurs magasins à abandonner la plateforme (et donc potentiellement les ventes en ligne). Au lieu de cela, Apple a dû répondre à la contribution de 30% demandée à certains développeurs et aux règles d’accès ou non à l’App Store, une étape qui, selon le Congrès, donne trop de pouvoir à la société Tim Cook.

Les quatre PDG ont lancé l’audition par un discours de 5 minutes chacun qui, comme prévu, s’est concentré sur une seule idée de base: nous sommes des entreprises américaines nées en Amérique et aux origines modestes. Quelqu’un, comme Zuckerberg, a également exprimé la prochaine étape: si nous ralentissons, la Chine est prête à nous surprendre avec ses entreprises. Un sujet qui dans les 5 heures suivantes a effectivement émergé à quelques reprises, écrasé par les questions incessantes des membres du Congrès américain sur les pratiques, les documents et les décisions des entreprises.

Ce n’est que quelques fois que le comité est revenu pour parler de la Chine, comme quand on a demandé aux quatre hommes s’ils étaient au courant du vol de technologies américaines par le gouvernement chinois. Ils ont tous répondu non, sauf Zuckerberg: “Je pense qu’il est clair que le gouvernement chinois vole des technologies aux entreprises américaines.”

Une expansion vertigineuse pour un pouvoir agrandi

Les cinq heures d’audition semblent avoir concrétisé au Congrès l’idée que ces entreprises sont en réalité trop grandes pour pouvoir poursuivre leur chemin de croissance inconditionnelle. Surtout dans le cas de Facebook et de Google, il est clair que les représentants sont désormais convaincus que les deux réalités sont incontrôlables. “Lundi, le deuxième contenu le plus partagé sur Facebook était une vidéo qui niait l’utilité des masques et proposait l’hydroxychloroquine comme remède contre le coronavirus”, a expliqué Cicilline à un moment donné.

“En 5 heures, il a recueilli 20 millions de vues et plus de 100 000 commentaires avant que Facebook ne le supprime.” “Nous l’avons enlevé”, a répondu Zuckerberg. “Après 20 millions de vues”, a répondu Cicilline. “Cela ne signifie pas que votre plate-forme est si grande que même avec les bonnes politiques ne pouvez-vous pas contenir du contenu mortel?“. D’où la considération finale: ces entreprises sont des monopoles et certaines doivent être brisées. Maintenant, tout est entre les mains du Congrès, qui publiera un rapport dans les prochaines semaines où les prochaines étapes seront clarifiées. Ce qui pourrait conduire à un changement profond de ces réalités et des affaires en ligne.