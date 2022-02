FX renouvelle Fargo pour la saison 5 avec le retour du créateur Noah Hawley

Fargo la saison 5 se déroule officiellement, avec le créateur Noah Hawley de retour pour écrire. Plus d’un an après la fin de la saison 4, FX a repris Fargo pour une cinquième saison qui pose les questions, « Quand est-ce qu’un enlèvement n’est pas un enlèvement, et que se passe-t-il si votre femme n’est pas à vous? »

Fargo se déroule dans le même univers que la comédie noire du même nom des frères Coen en 1996. Créé par Noah Hawley (Légion, Les Insolites), Fargo créé sur FX en 2015 avec un large succès critique, beaucoup le déclarant même meilleur que le film emblématique des frères Coen. Saison 4 de Fargo, mettant en vedette Chris Rock et Jason Schwartzman, a été diffusé à l’automne 2020 et s’est déroulé à Kansas City, au lieu du cadre enneigé habituel du Minnesota ou du Dakota du Nord. Après l’acquisition de Fox Networks par Disney, Hawley a été embauché pour développer un Extraterrestre séries télévisées et Fargo a apparemment été mis en attente.

Mais les dirigeants de FX ont officiellement annoncé Fargo saison 5 lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. « Noé et Warren [Littlefield] ont ravi et inspiré les fans à travers quatre chapitres brillants de Fargo, et nous sommes ravis d’annoncer avec nos partenaires de MGM un nouveau chapitre de ce qui est devenu l’une des séries télévisées les meilleures et les plus acclamées », a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment.

Selon le président de FX, John Landgraf, via Deadline, Fargo la saison 5 se déroulera en 2019 et quelque part dans le haut Midwest. La saison 5 demande: « Quand un enlèvement n’est-il pas un enlèvement, et que se passe-t-il si votre femme n’est pas la vôtre? » Si cela ressemble à l’intrigue des années 1996 Fargo, c’est parce que c’est. L’intrigue complète n’est pas encore connue, mais la saison 5 sera beaucoup plus influencée par le film original que les saisons précédentes, mais racontera toujours une histoire originale passionnante. Landgraf a déclaré lors de la visite virtuelle d’hiver du TCA : « Noah Hawley a toujours trouvé un moyen de respecter le film original des frères Coen, mais aussi d’inventer de nouveaux décors et de nouvelles histoires. [Season 5] a un écho ou une rime particulière avec le film. Mais c’est tout à fait original. »

Le projet initial du scénario a été livré et le réseau a l’intention de commencer le tournage Fargo cet hiver avant que Hawley ne commence la production sur Extraterrestre L’année prochaine. Fargo la saison 5 débutera très probablement en 2023.

de Noah Hawley Extraterrestre La série télévisée a été retardée chez FX





Noah Hawley a été annoncé pour développer une série télévisée basée sur Ridley Scott Extraterrestre. Situé dans le même univers que le film de 1979 et ses suites ultérieures, le spectacle se déroulera sur Terre et ne se concentrera pas beaucoup sur Ellen Ripley ou les Xenomorphs. John Landgraf a récemment confirmé que le Extraterrestre la série ne comportera aucun personnage connu à l’exception de « l’extraterrestre » et aura lieu avant l’un des films. Cependant, il a dit que le spectacle se déroulerait dans 70 ans, ce qui place sa chronologie autour des événements de Prométhée.

« Noah a cette capacité incroyable, et je pense que vous l’avez vu avec Fargoà la fois pour trouver un moyen d’être fidèle, fidèle à une création originale comme un film des frères Coen, ou dans ce cas, la suite de Ridley Scott et James Cameron, Aliens, mais aussi pour apporter quelque chose de nouveau à la table qui représente l’extension et la réinvention d’une franchise en même temps », déclare Landgraf à propos de la série. Il appelle également Extraterrestre « la production la plus ambitieuse de l’histoire de FX. »

Avec Hawley occupé avec Fargo, Extraterrestre ne commencera le tournage que l’année prochaine et pourrait être diffusé fin 2023 au plus tôt.





