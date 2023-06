Fuyez : C’est l’EXPLICATION de la fin d’un des meilleurs films d’horreur sur Netflix (SPOILERS)

Pandora Set de No l C ur&Renne au Nez Rouge

Illuminez vos f tes de fin d'ann e avec ce Set de No l C ur&Renne au Nez Rouge. Cet ensemble est constitu du Charm Pendant Murano Renne au Nez Rouge, orn au verso d'un c ur ajour en verre de Murano dans une magnifique teinte rouge festive et est galement d cor , sous ce c ur, de la gravure Let your light shine (Laissez briller votre lumi re). Et du Charm C ur de No l Rouge M tallique, en argent 925/1000e, fini main en r sine fa on mail transparente rouge brillante avec un adorable d tail en forme de bonnet de P re No l et la gravure All I want for Christmas is (Tout ce que je veux pour No l, c'est) suivi d un symbole de c ur. Offrez cet ensemble incarnant merveille l'atmosph re chaleureuse des f tes de fin d'ann e un tre cher (ou vous-m me !) et c l brez l amour et l unit qui r gnent en cette saison si sp ciale.