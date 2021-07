FuturLab travaille sur un successeur spirituel de la série Velocity

Velocity a commencé sa vie en tant que PlayStation mini (vous vous en souvenez ?) pour PSP, mais le talent de FuturLab était clair dans le petit jeu d’action minable, et Velocity Ultra a rapidement suivi sur PS Vita. Le jeu acclamé par la critique a été salué pour son gameplay rapide et addictif, et allait donner naissance à une suite, Velocity 2X. Ce trio de jeux du petit studio britannique est excellent d’un bout à l’autre, mais c’était la fin. Maintenant, cependant, le développeur vient de signer un contrat d’édition sur un « successeur spirituel ».

En collaboration avec Thunderful, FuturLab développe actuellement un « jeu de combat à la troisième personne élégant et de haute intensité ». James Marsden, fondateur du studio et son directeur créatif, semble très enthousiasmé par le partenariat : « FuturLab fête son 18e anniversaire cette année, et nous avons eu le plus beau cadeau de Thunderful en signant notre nouvelle IP ambitieuse », a-t-il déclaré dans un déclaration, l’appelant un « jeu de rêve ». Il poursuit: « Cela voit notre studio revenir à l’action de science-fiction, possédant le même ADN que Velocity, mais avec beaucoup plus d’ambition, de style et de pertinence contemporaine. »

Ce sera évidemment une très bonne nouvelle pour les fans de Velocity. Encore une fois, 2X est sorti en 2014, cela fait donc longtemps que FuturLab n’a pas eu la chance de travailler sur un jeu comme celui-ci. Il a connu un certain succès avec PowerWash Simulator sur PC, mais il semble que le studio revienne maintenant à ses racines. Nous nous attendons à ce que ce jeu en soit à ses débuts, il ne sera donc probablement pas présenté avant un moment, mais il est bon de savoir qu’il arrive.

Êtes-vous un grand fan de Velocity? Vous attendiez le retour de FuturLab à l’action arcade ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.