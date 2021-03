Future Games Show revient avec Spring Showcase plus tard ce mois-ci

En l’absence de l’E3, l’année dernière, plusieurs diffusions en direct de conférences de presse indépendantes ont été diffusées tout au long de l’été. L’un de ceux-ci était Future Games Show, qui a eu deux émissions en 2020. Bien que la paire d’émissions n’ait rien révélé de majeur, il semble que les efforts de cette année pourraient être un peu plus importants.

Oui, Future Games Show revient en 2021. La première des trois vitrines prévues doit avoir lieu le 25 mars. Selon GamesRadar +, l’émission devrait présenter 40 jeux de 30 éditeurs et développeurs, avec « des bandes-annonces, des annonces, des plongées approfondies et des interviews de studios comme SEGA, Team 17, Warner Bros et EA ». Il y aura des titres pour toutes les plateformes, y compris évidemment PlayStation 5 et PS4.

Vous pourrez bien sûr vous connecter via Twitch et YouTube, avec l’heure de début fixée à 14h45 PDT / 17h45 EDT / 21h45 GMT.

Comme nous l’avons mentionné, Future Games Show sera de retour plus tard dans l’année, avec deux autres émissions prévues pour juin et août. Êtes-vous impatient de celui-ci? Réservez du temps dans la section commentaires ci-dessous.