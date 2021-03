Future Frame Animation Kung Fu Panda Warriors Rejoignez Brawlhalla Continuez le 24 mars !!

Avec Universal Ubisoft Games et Digital Platforms, a annoncé que Po, Tigress et Tai Lung de Kung Fu Panda de DreamWorks Animation consentent à être possible le 24 mars à Brawlhalla en tant que Crossovers Epic. Le 24 mars, l’arrivée de Brawlhalla Epic Crossovers commencera un événement en jeu qui mettra en évidence un mode de jeu de remplacement, une nouvelle carte graphique représentant le royaume des esprits de Kung Fu Panda 3 et un effet KO de remplacement avec Master Shifu. Mantis, Crane, Monkey et Viper feront tous des apparitions d’attaques de signature pour aider Tigress et Po au combat.

Je dois dire que ce que je préfère à propos des films fantastiques animés en 3D, c’est lorsqu’ils font une petite animation sur le statu quo / flashback dans un style différent (généralement 2D) dans le film.

Ils sont toujours aussi uniques et cool. Les Kung Fu Panda doivent être mes préférés pic.twitter.com/Ax7N4g3R2i – Sarah Ijangolet (@SarahIjangolet) 14 mars 2021

Comme expliqué par Blue Mammoth, Brawlhalla est un jeu de combat de plate-forme épique gratuit et gratuit qui transporte plus de 65 millions de joueurs pour rivaliser pour la gloire dans les bâtiments de Valhalla. En choisissant parmi une cinquantaine de personnages uniques, les joueurs peuvent rebondir sur les relations avec les modes solo et coopératif, ainsi que dans les compétitions en ligne et natives. La prise en charge complète applique un nom de membre Brawlhalla behavior joint avec prend en charge le jeu multiplateforme entre la famille d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One X, la Xbox Series X | S, l’état du système Nintendo Switch, la PlayStation 4 et le système PlayStation 5, PC, iOS , et un appareil Android où les joueurs peuvent donner plus de respect en exécutant des jeux système et en file d’attente ensemble pour chaque matchmaking en ligne.

L’animation de Kung Fu Panda 3 est absolument magnifique pic.twitter.com/rf0LCywQ2f – Bella 💕 (@Nonisbitch) 14 mars 2021

Continuer Blue Mammoth: Fondé en 2009 et acquis par Ubisoft en 2018, Blue Mammoth Games est peut-être un studio en développement basé à Atlanta, en Géorgie. L’équipe d’experts se concentre sur les jeux de joueurs plus talentueux en ligne avec de grandes bases de joueurs. Blue Mammoth développe Brawlhalla, un jeu de combat gratuit sur Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5, appareils iOS et Android. Brawlhalla compte plus de 65 millions de membres et est désormais le jeu de combat le plus joué sur Steam.

Combiné ONE avec l’article relatif ci-dessous

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂