Future & Ex Brittni s’y mettent, elle dit qu’il a dit à son fils de 8 ans « F * ck Him »

Elle affirme également que le rappeur a dit à son fils qu’il «tirerait sur sa mère».

Les choses sont allées à la fête d’anniversaire du fils de Future après que le rappeur ait été impliqué dans une confrontation avec l’une des mères de ses enfants. Brittni Mealy et Future partagent un fils, le prince Wilburn, et il célébrait son 8e anniversaire extravagant et centré sur les super-héros ce soir (4 décembre) avec quelques-uns de ses amis. Brittni était une maman fière lorsqu’elle partageait des images de Prince avec Iron Man à ses côtés, son nom écrit en grandes lettres éclairées et tous les jeux que tout enfant pouvait apprécier. Les publications de l’histoire d’Instagram étaient une partie de la célébration après l’autre au fur et à mesure que les diapositives avançaient, mais les choses ont pris un virage serré à gauche lorsque Brittni a été entendue crier à l’extérieur dans une zone faiblement éclairée.

Instagram Elle a supprimé la séquence vidéo, cependant, elle a été rapidement récupérée par La chambre de l’ombre. Brittni est revenu avec une explication, affirmant que Future s’était présenté à la fête mais aurait perturbé les festivités quand il a dit à son fils « baise-le », selon la mère en colère. « Je ne fais même pas ça mais @Future tu es une vraie p * ssy tu savais te cacher et fuir quand je suis venu parce que tu ne veux pas de cette salope de fumée que tu as fui de mes enfants p * ssy ass comment !! Cours comme ton cul effrayant, fais toujours chienne! » Brittni a écrit sur une diapositive Instagram Story. « Qui a dit à un enfant de 8 ans de le foutre et il va tirer sur sa mère n * gga une vraie salope, » continua Brittni. «Ne reviens pas mendier comme si ton cul faisait toujours simp parce que tu es mort pour moi après ce soir. Brittni n’est pas la seule mère des enfants de Future à avoir eu des problèmes avec le rappeur. Eliza Reign est actuellement dans une bataille judiciaire de longue date sur la pension alimentaire pour enfants pour leur fille. Il y a des années, Ciara et Future étaient en cour et hors du tribunal pour leur fils Future en raison de la pension alimentaire pour enfants, des visites et de la garde. Découvrez plus de messages de Britnni ci-dessous.

