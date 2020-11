Future et Lil Uzi Vert décollent sur « Pluto x Baby Pluto »

Les fans attendent celui-ci depuis un certain temps. L’anticipation – et le mystère – menant à la sortie de Pluton x Bébé Pluton était lourd, et dès que ce projet commun a frappé les services de streaming, les fans ont pris d’assaut les médias sociaux pour donner leur avis sur le disque quelques minutes seulement après sa sortie. Les projets collaboratifs sont un incontournable du Hip Hop depuis des générations et il semble que pendant la pandémie de 2020, des artistes se soient réunis pour nous offrir des albums où l’art se heurte sous diverses formes. C’est au tour de Future et Uzi de partager avec nous leur monde rempli de Pluton, et il est évident que ce projet est en passe d’atteindre le sommet des classements.

Ce n’est pas la première fois que Future et Lil Uzi Vert se lient musicalement car ils se sont connectés à plusieurs reprises en studio. Pluton x Bébé Pluton n’héberge aucune fonctionnalité, alors préparez-vous à n’entendre que ces deux artistes.

Alors que vous appréciez celui-ci de ces deux artistes célèbres, assurez-vous de consulter notre article sur « Future & Lil Uzi Vert’s Top 3 Collabs Before ‘Pluto x Baby Pluto.' »

Tracklist

1. Rayures comme Burberry

2. Marni On Me

3. Dormir sur le sol

4. Vrai bébé Pluton

5. Drankin N Smokin

6. Jeu à un million de dollars

7. Plastique

8. C’est ça

9. Acheté A Bad B * tch

10. Rockstar Chainz

11. Berceuse

12. Elle n’a jamais été à Pluton

13. F-Off Dat

14. Je ne veux pas rompre

15. Bankroll

16. Moment de clarté