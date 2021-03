Future comète interstellaire? Objet crachant du gaz repéré dans un groupe d’astéroïdes près de Jupiter

Les chercheurs ont repéré un objet céleste qui dégageait étrangement loin du soleil – comme une comète – au cours d’un long voyage sur la route à travers notre système solaire qui pourrait se terminer dans l’espace interstellaire, selon la NASA.

L’objet fait temporairement le tour du soleil dans un groupe d’anciens astéroïdes appelés chevaux de Troie, qui sont piégés par la gravité de Jupiter et se déplacent le long de la planète. De nouvelles images du télescope spatial Hubble ont révélé l’intrus cosmique dans sa place de stationnement temporaire, crachant joyeusement du gaz dans l’espace malgré sa grande distance du soleil.

Les simulations suggèrent que l’objet est originaire de la ceinture glacée de Kuiper au-delà de Neptune, puis s’est rapproché du soleil depuis une «brigade de seaux» de comètes lancée dans une région entre Jupiter et Neptune. L’objet, appelé «Centaure», ne restera à Jupiter que quelques années avant que la planète ne le fasse sortir de la zone de Troie et ne force l’objet dégazé vers le soleil, pour de nouvelles aventures.

Cette image, capturée par le télescope spatial Hubble, montre la comète P / 2019 LD2 alors qu’elle se rapproche des chevaux de Troie, les anciens astéroïdes piégés près de Jupiter par l’attraction gravitationnelle de la planète. (Crédit d’image: NASA, ESA, STScI, B. Bolin (IPAC / Caltech); CC BY 4.0)

Ce sont de nouvelles observations de Hubble qui ont révélé le linceul de gaz et de poussière, confirmant les soupçons antérieurs de cette activité repérés avec le télescope spatial Spitzer de la NASA quelques jours avant la retraite de Spitzer au début de 2020.

« Seul Hubble pouvait détecter des caractéristiques de type comète actives aussi loin avec des détails aussi élevés, et les images montrent clairement ces caractéristiques », a déclaré Bryce Bolin, chercheur principal de Hubble, du California Institute of Technology, dans un communiqué de la NASA. Bolin a noté que la queue du Centaure mesure environ 640000 kilomètres de long, ce qui est un peu moins du double de la distance moyenne entre la Terre et notre lune.

Le dégazage si loin du soleil laisse perplexe les chercheurs, car la glace d’eau commence à peine à se sublimer dans le quartier de Jupiter, à environ 750 millions de km du soleil. Une comète de glace d’eau typique ne se dégage véritablement qu’à une distance de 200 millions de miles (320 millions de km), de sorte que la queue peut ne pas être indicative de l’eau. Les observations de Spitzer suggèrent plutôt la présence de monoxyde de carbone et de gaz carbonique, qui n’ont pas besoin d’autant de chaleur que l’eau pour commencer à se sublimer.

Bolin a déclaré que même s’il s’agit du premier Centaure repéré dans un groupe de Troie, cela pourrait être un arrêt au stand normal pour les objets passant du système solaire externe au système solaire interne, où résident la Terre et les autres planètes rocheuses. Cela dit, comprendre l’histoire d’origine et l’avenir de la comète était une histoire compliquée.

Des simulations informatiques de l’équipe suggèrent que l’objet, plus officiellement connu sous le nom de P / 2019 LD2, a volé près de Jupiter il y a environ deux ans. Jupiter a alors fait ce que Jupiter fait souvent aux petits objets, ce qui lui a été lancé dans une nouvelle direction; dans ce cas, l’objet a atterri dans le groupe d’astéroïdes troyens menant Jupiter sur son orbite d’environ 437 millions de miles (703 millions de km).

De nombreux télescopes ont capturé le P / 2019 LD2 à différentes étapes de son parcours. Le premier à le repérer en juin 2019 a été le système de télescope ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System) de l’Université d’Hawaï, et l’activité de la comète a été repérée par l’astronome amateur japonais Seiichi Yoshida.

L’équipe d’étude a trouvé des images d’archives de l’objet à partir d’une enquête à large champ à l’Observatoire Palomar de Californie, appelé Zwicky Transient Facility, datant d’avril 2019. Ils ont fait plus de recherches en utilisant l’observatoire Apache Point au Nouveau-Mexique, puis le télescope spatial Spitzer en janvier 2020. Hubble, cependant, a été le premier à montrer la queue de la comète, la structure du coma, la taille des particules de poussière et la vitesse d’éjection des particules.

L’étude de P / 2019 LD2 pourrait également donner plus de détails sur le fonctionnement de la soi-disant «brigade de seaux» de comètes. Les chercheurs pensent que ces comètes proviennent de la ceinture de Kuiper et rebondissent entre les planètes tout en se rapprochant de plus en plus du soleil, se réchauffant en cours de route. Compte tenu du nombre de comètes qui passent par la Terre, une comète de courte période est livrée au voisinage de la Terre depuis la ceinture de Kuiper tous les 100 ans environ, suggèrent des simulations.

Une fois que l’objet a tourné autour du soleil, les simulations suggèrent 90% de chances que la gravité de Jupiter – la plus grande planète du système solaire – récupère P / 2019 LD2 au cours des 500000 prochaines années. Ensuite, la planète peut expulser l’objet du système solaire pour de bon, envoyant P / 2019 LD2 dans un aller simple dans l’espace interstellaire. Bien sûr, ce scénario suppose que la comète parvient à éviter de frapper le soleil ou une autre planète pendant son voyage, ou simplement à se désintégrer de la chaleur du soleil.

Un article basé sur la recherche apparu le 11 février dans The Astronomical Journal.

