Future BMW M2 (G87). La «machine à dérive» maintient la propulsion arrière, arrivée en 2022

Connue en interne sous le nom de «Drift Machine», la révélation de la prochaine BMW Série 2 Coupé approche à grands pas, mais pour rendre justice au surnom, il faudra attendre encore un peu pour l’avenir BMW M2 (G87).

Comme le modèle actuel, le futur M2 conservera la propulsion arrière et promet également de conserver à la fois le six cylindres en ligne et la boîte manuelle – si les nouveaux M3 et M4 permettent cette possibilité dans sa version la plus accessible, il le fera certainement ont plus de sens dans un «Comme le M2 le plus compact.

À une époque où tout semble changer à la vitesse de la lumière, conserver la recette de la prochaine génération qui fait de l’actuelle BMW M2 l’une des BMW M les plus intéressantes à conduire, est une bonne nouvelle et apporte un certain soulagement.

Que savons-nous déjà?

Contrairement au reste de la Série 2 – Active Tourer, Gran Tourer et Gran Coupé -, le (vrai) coupé de la gamme restera fidèle à la propulsion arrière, basé sur une variante plus courte de CLAR, la même plate-forme utilisée par la Série 3 et Série 4.

Dans le cas de la future BMW M2 (G87), tout indique l’héritage des nouveaux M3 et M4 du même bloc de six cylindres en ligne de 3,0 l biturbo (S58). Pour ne pas «marcher sur leurs talons», il faut s’attendre à ce que leur puissance soit de quelques dizaines de chevaux en dessous des 480 ch de leurs «frères». En d’autres termes, ce ne sera pas différent de ce qui s’est passé jusqu’à présent.

La boîte manuelle, préférée des Nord-Américains, sera également accompagnée d’une automatique – il reste à voir si elle gardera le double embrayage, ou passera à celle avec un convertisseur de couple, comme cela s’est produit avec la compétition de la nouvelle M3 M4.

De plus, le Coupé Série 2 ne sera apparemment pas accompagné d’un Cabrio Série 2 – les Z4 et Série 4 Cabrio répondent à ces besoins.

Les photos d’espionnage que nous vous apportons des prototypes de test – l’un a été récupéré à Munich, en Allemagne, tandis que l’autre a été récupérée lors d’essais hivernaux en Suède – montrent toujours un modèle caché par son camouflage étendu. Pour mieux voir ce qui peut être caché en dessous, nous rappelons les prochaines images que nous avons publiées il y a presque un an. Il s’agit du Coupé Série 2 et non du M2: