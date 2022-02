Futurama a été relancé pour 20 épisodes supplémentaires

Il est de retour au temps du futur (ama).

Variety rapporte que le service de streaming Hulu a commandé 20 nouveaux épisodes de séries comiques de science-fiction animées pour adultes, Futurama.

L’émission a été diffusée pour la première fois sur les écrans en 1999 et s’est poursuivie jusqu’en 2003.

Il a été repris cinq ans plus tard et a fonctionné de 2008 à 2013.

Le créateur Matt Groening et le développeur/producteur exécutif David X. Cohen sont tous les deux de retour, tout comme les membres originaux de la distribution Billy Wet, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Herman.

À ce stade, la voix derrière l’emblématique Bender et une série d’autres personnages mineurs, John DiMaggio, n’est pas signée.

Crédit : Alamy

Les producteurs espèrent apparemment qu’il viendra à bord, sinon le personnage serait refondu.

Il a retweeté divers fans qui implorent les seigneurs de la série de l’impliquer dans le projet.

Merci pour l’inquiétude et les accessoires, tout le monde. J’apprécie vraiment cela. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, mais d’ici là… CHEESE IT ! #bendergate – John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) 10 février 2022

Une première est prévue pour 2023 et la production commencera bientôt.

Groening, également responsable de Les Simpsons, a déclaré qu’il était excité à l’idée du retour de l’émission.

« C’est un véritable honneur d’annoncer le retour triomphal de Futurama une fois de plus avant que nous ne soyons à nouveau annulés », a-t-il déclaré.

Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a déclaré qu’ils avaient hâte de plonger.

« Cette série emblématique a contribué à ouvrir la voie au succès de l’animation pour adultes depuis son lancement initial et nous attendons avec impatience que Matt et David continuent d’ouvrir la voie et d’établir davantage Hulu comme la première destination pour les fans du genre. »

Futurama suit Phillip Fry, 25 ans (exprimé par West).

En 1999, le personnage, fainéant et livreur de pizza, se fige accidentellement et se réveille 1000 ans plus tard.

Dans le « futur », il rencontre un casting de personnages qui changent sa vie.

L’émission sera produite par 20th Television Animation.

Marci Proietto, responsable de 20th Television Animation, a noté les avantages uniques des émissions animées en matière de reprises.

Crédit : Alamy

« Ce que j’aime dans l’animation, c’est qu’il est possible pour une émission réussie de faire une pause puis de reprendre des années plus tard, même sur une plate-forme différente, et de reprendre là où elle s’était arrêtée », a-t-il déclaré.

« Futurama est l’un de ces spectacles. »

Il a dit que c’était une victoire pour les fans qui adoraient la série depuis le début, mais il a également prédit que de nouvelles personnes découvriraient Futurama pour la première fois.