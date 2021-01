Fusion complète. Le Groupe PSA et FCA sont aujourd’hui STELLANTIS

C’est dans les derniers mois de 2019 que le Groupe PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ont annoncé leur intention de fusionner. Après un peu plus d’un an – même en tenant compte des perturbations causées par la pandémie -, le processus de fusion est officiellement conclu et à partir d’aujourd’hui, les marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citröen, Dodge, DS Automobiles, Fiat , Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall sont désormais réunis dans le groupe STELLANTIS.

La fusion aboutit à un nouveau géant automobile avec des ventes mondiales combinées de 8,1 millions de véhicules qui garantira les synergies et les économies d’échelle nécessaires pour surmonter plus efficacement les défis inhérents à la transformation que subit l’industrie automobile, notamment en termes d’électrification et de connectivité. .

Les actions du nouveau groupe entreront en négociation le 18 janvier 2021 sur Euronext, à Paris, et sur Mercato Telematico Azionario, à Milan; et à partir du 19 janvier 2021 à la Bourse de New York, avec le symbole d’enregistrement «STLA».

Le nouveau groupe Stellantis sera dirigé par le Portugais Carlos Tavares qui en sera le PDG (directeur exécutif). Un défi au niveau de Tavares qui, après avoir rejoint la direction du Groupe PSA, alors qu’il était en grande difficulté, en a fait une entité rentable et l’une des plus rentables du secteur, avec des marges supérieures à de nombreux autres groupes.

Il lui appartiendra désormais de réaliser tout ce qui a été promis, comme des économies de coûts de l’ordre de cinq milliards d’euros, sans que cela signifie la fermeture d’usines.

Selon le désormais ex-PDG de FCA, Mike Manley – qui deviendra le top manager de Stellantis dans les Amériques – les économies de coûts seront essentiellement dues aux synergies entre les deux groupes. 40% résulteront de la convergence des plateformes, des chaînes cinématographiques et de l’optimisation des investissements en recherche et développement; 35% d’économies sur les achats (fournisseurs); et 7% en ventes et frais généraux.

En plus de la délicate orchestration interne entre toutes les marques qui composent Stellantis – verrons-nous la disparition de tout? -, Tavares doit faire face à des problématiques telles que la surcapacité industrielle du groupe, l’inversion des fortunes en Chine (le plus grand marché automobile au monde) et l’électrification galopante que connaît actuellement l’industrie.