FUSER, le nouveau des créateurs de Rock Band, arrivera en novembre

Les jeux de rythme ou les jeux musicaux jouissent depuis longtemps d’une grande popularité, étant Harmonix l’un des principaux gestionnaires avec des franchises telles que Groupe de rock et même Centre de danseActuellement, il y a peu de titres qui sortent de g {janvier, l’un des déjà connus et qui ne manque jamais son rendez-vous annuel est Just Dance by Ubisoft.

On connaissait déjà l’existence de FUSER son nouveau titre musical, cependant, la date de sortie était encore totalement inconnue, c’est clair jusqu’à présent. Le plus récent d’Harmonix sera mis en vente prochainement 10 novembre.

FUSER proposera plus de 100 chansons

FUSER est le retour d’Harmonix avec un nouveau jeu musical, dans celui-ci, nous serons à un festival de musique et notre objectif sera “Mélanger” quelques thèmes iconiques pour leur donner de la personnalité et une touche personnelle. Le jeu propose plusieurs modes de jeu très courants tels que le mode campagne classique, un mode gratuit et même multijoueur.

Il aura une longue liste de plus de 100 sujets d’artistes comme The Weeknd, Post Malone, Nelly, Migos, etc. Je vous recommande d’entrer le lien suivant pour consulter la liste des chansons confirmées. FUSER arrivera le 10 novembre sur toutes les plates-formes, à savoir PS4, Xbox One, Switch et PC. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.