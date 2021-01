Fuser DLC ajoute les tueurs, Khalid et Dua Lipa à la liste de chansons

La liste des pistes de Fuser continue de s’allonger, avec le dernier DLC à venir dans le jeu le 21 janvier, ajoutant trois chansons au catalogue disponible:

Nouvelles règles – Dua Lipa (2017)

M. Brightside – Les tueurs (2003)

Jeune stupide et cassé – Khalid (2017)

Fuser a été lancé avec une liste de plus de 100 chansons, dont All Star de Smashmouth, Killing In The Name Of de Rage Against The Machine et Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. Vous pouvez lire la liste complète ici.

Les trois chansons qui sortiront en DLC le 21 ont été fournies lors du lancement à tous les joueurs qui ont précommandé le jeu en bonus, un mouvement qui a quelques fans désappointé.

Le DLC de cette semaine est rempli à ras bord avec les favoris des fans! 🎼 De la pop au rock, les choix de mix sont nombreux – ajoutez ces succès à votre caisse le JEUDI! 🎶 « Nouvelles règles » | @DUALIPA

🎶 « Jeune stupide et cassé » | @TheGreatKhalid

🎶 « M. Brightside » | @Les tueurs #PlayFUSER pic.twitter.com/svk0y1KDRN – FUSER (@FUSERgame) 19 janvier 2021

Harmonix a ajouté au coffre-fort chaque semaine, avec des chansons DLC coûtant 1,79 € (1,99 €) chacune. Le DLC de la semaine dernière comprenait Livin ‘La Vida Loca de Ricky Martin, et la semaine précédente comprenait Tubthumping de Chumbawamba, qui a conduit à cet excellent remix:

FUSER a ajouté « Tubthumping » aujourd’hui, donc je viens, euh, pic.twitter.com/ap6rw0QlJE– Ogre (@TactfulOgre) 7 janvier 2021

Jouez-vous toujours à Fuser? Avez-vous téléchargé l’une des pistes DLC et pensez-vous qu’elles en valaient la peine? Faites le nous savoir dans les commentaires.