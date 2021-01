Fury dans les réseaux pour la fin surprise de The Hidden World of Sabrina

Le monde caché de Sabrina est arrivé sur l’écran Netflix le 31 décembre pour finaliser l’histoire avec sa saison 4. La première était le meilleur moyen de commencer 2021 pour ses fans, qui attendaient un an de la troisième partie. Cependant, le La plupart d’entre eux sont partis déçus et il y a de la fureur dans les réseaux avec le résultat de la saga. Découvrez les commentaires des fans!

Contient des spoilers

Les huit épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme et ils classent déjà l’émission comme la deuxième plus regardée au monde derrière Bridgerton, selon Flixpatrol. L’anticipation de voir la fin de la série basée sur les bandes dessinées Archie était énorme et le public a profité du début d’année pour voir tous les chapitres.

Le monde caché de Sabrina: réactions après la fin de la série sur Netflix

Alors que Netflix a annoncé en juillet 2020 que le spectacle s’est terminé dans la saison quatre, peu de fans s’attendaient à une fin comme celle montrée dans les dernières heures: Sabrina se sacrifie pour ramener les disparus et meurt. Dans la dernière scène, il rencontre à nouveau Nick dans The Sweet Herfter et un baiser entre eux termine la série.

Je n’ai pas aimé la dernière saison de Sabrina bai – (@SantanaCatt)

2 janvier 2021





« Ma 2021 a commencé horriblement avec Sabrina mourant avec Nick », « il n’est pas logique que Sabrina soit morte, s’ils ont vu la même série que moi, elle a été littéralement immortelle à plusieurs reprises », « La mort de Sabrina était mon premier cri à partir de 2021 « , était le sens des commentaires sur Twitter avant une telle fermeture écrasante.

En plus de la fureur qui a saisi les fans parce qu’ils croyaient que le protagoniste était immortel, les opinions tournaient également autour de l’apparition des tantes. Hilda (Caroline Rhea) et Zelda (Beth Broderick) originaux de Sabrina, la sorcière adolescente. Alors que certains ont célébré le crossover, d’autres l’ont trouvé inutile.