Fury Awakened est-il sur Netflix ? Où voir le film de Guy Ritchie

STREAMING

Jason Statham a joué dans Wrath of Man en 2021. Découvrez sur quelle plateforme de streaming vous pouvez regarder la bande en pleine action.

© IMDbJason Statham a joué dans Wrath of Man en 2021.

le pas de éveiller la fureur dans les salles c’était impressionnant. Colère de l’homme, comme il est intitulé à l’origine, a réussi à lever plus de 104 millions de dollars dans le monde. Cependant, le film réalisé par Guy Ritchie et mettant en vedette Jason Stathamest maintenant disponible pour visionnement sur diverses plateformes de diffusion en continu. C’est sur Netflix ? Où pouvez-vous voir?

Si vous voulez une intrigue pleine d’action et d’adrénaline qui vous laissera sur le bord de votre chaise, alors vous devez voir Colère de l’homme. Au long de 1 heure et 59 minutesle film de 2021 suit H, son protagoniste. Cet homme en particulier veut se venger et pourrait tout faire pour atteindre son objectif.

+ De quoi parle Awaken the Fury ?

« Un nouveau garde de sécurité mystérieux et aux yeux d’insectes (Jason Statham) surprend ses collègues lors d’un braquage au cours duquel il libère de manière inattendue des compétences de précision.», explique le synopsis officiel de MGM Studios. L’aperçu ajoute: « L’équipage se demande qui il est et d’où il vient. Bientôt, le motif ultime du tireur devient clair alors qu’il prend des mesures dramatiques et irrévocables pour régler le compte.”.

C’est ainsi que le duo Guy Ritchie et Jason Statham développe sa quatrième collaboration, après avoir sorti des hits comme serrure, réserve et deux barils fumants (1998)arracher (2000) et revolver (2005). Des scènes à l’action pure, le cinéaste ne déçoit pas et exhibe une fois de plus son style caractéristique. Mais… Où peux-tu voir Colère de l’homme en ligne?

+ Où regarder Awaken the Fury en streaming

éveiller la fureur Il peut être apprécié sur Prime Video d’Amérique latine, tandis qu’en Espagne, il n’est disponible que dans l’offre RTVE et Tivify. Bien qu’il ait eu un grand impact sur son chemin à travers les théâtres, vous pouvez maintenant voir le travail de Jason Statham depuis votre domicile, accompagné de JEffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonso, Raul Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan et Scott Eastwood.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?