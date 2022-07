Furiosa, prequel de Mad Max : premières images de Chris Hemsworth sur le plateau d’enregistrement

nouvelles images de Chris Hemsworth sur l’ensemble de »furieux » ont émergé sur Internet. Le tournage de la suite de » Mad Max: Fury Road » a déjà commencé, et dans un post Twitter, vous pouvez voir l’acteur comme il n’a jamais été vu sur grand écran auparavant, arborant des cheveux roux avec une barbe stylisée et ondulée et moustache. Le reste du costume de Hemsworth ne peut pas être vu en raison du fait qu’il porte une grande veste.

Depuis 2020, il a été confirmé que Hemsworth rejoindrait le casting de » Furiosa » dans un rôle non encore défini, mais au fur et à mesure que le film se développait, il a été confirmé qu’il serait le principal méchant de l’histoire connue sous le nom de ‘ ‘ docteur Dementus » ou simplement » Dementus », qui est décrit comme un méchant incroyablement beau et beau qui ne laisse pas tomber le glamour même dans le monde farfelu de » Mad Max ».

Le synopsis officiel de »Furiosa » a été révélé en juin dernier, où il a été confirmé que Dementus était bien le méchant de la préquelle, mais qu’il serait accompagné d’un autre antagoniste principal apparu dans »Mad Max: Fury Road » Eh bien, « Furiosa » présentera l’apparition d’une version plus jeune de The Immortal Joe.

Ces deux redoutables seigneurs de la guerre vont apparemment s’affronter dans le film, l’Imperator Furiosa étant pris entre deux feux entre leurs deux camps. On ne sait pas encore qui endossera le rôle de l’Immortel Joe joué par le regretté Hugh Keays Byrne dans »Fury Road ».

Le tournage de » Furiosa » a commencé en juin 2022, confirmé par Hemsworth lui-même à travers une image où l’un des claps de la production a été vu sur Instagram. Le message a également révélé le logo officiel chromé du film, ainsi que le nom du réalisateur et co-créateur de « Mad Max ». George Miller.

Pour le moment, aucune image n’a été vue de ce à quoi cela ressemblera Anya-Taylor Joie, Eh bien, ce sera elle qui jouera la version plus jeune de Furiosa. Taylor-Joy fue incluida a la película en octubre de 2020, después de que Miller decidiera que la tecnología actual de efectos visuales no podía reducir la edad de Charlize Theron de manera convincente para repetir el papel que originó en »Mad Max: Furia en la route ».

»Furiosa » sortira en salles le 24 mai 2024. Vous pouvez actuellement profiter de »Mad Max : Fury Road » sur la plateforme de streaming HBO Max.