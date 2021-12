Furiosa perd Yahya Abdul-Mateen II, Tom Burke reprend le rôle dans le spin-off de Mad Max

Dans une nouvelle surprenante, Yahya Abdul-Mateen II a quitté la maison de George Miller Mad Max film préquelle, Furiosa. L’acteur britannique de télévision et de théâtre Tom Burke a été annoncé comme son remplaçant. Abdul-Mateen était ravi d’avoir rejoint le Mad Max franchise et travaillant avec George Miller, mais se sont séparés en raison de conflits d’horaire. Selon Date limite, Abdul-Mateen a choisi un projet passionnel de longue date Furiosa. De plus, le Mad Max La préquelle a récemment été repoussée au 24 mai 2024, par rapport à sa date de sortie prévue le 6 juin 2023, ce qui aurait pu créer des complications supplémentaires dans l’emploi du temps chargé d’Abdul-Mateen.

C’est malheureux de voir Abdul-Mateen partir. Il a été sur une lancée ces derniers temps, jouant dans des films et des émissions de télévision de premier plan comme Veilleurs et Candyman. Il joue également un jeune Morpheus dans le prochain La matrice : les résurrections. Mais Tom Burke – l’acteur remplaçant Abdul Mateen II dans Furiosa – est tout aussi talentueux et a fait partie de plusieurs émissions de télévision sous-estimées. Burke a joué le rôle principal d’Athos dans la série BBC, Les Mousquetaires de 2014 à 2016. Il joue actuellement le rôle du personnage éponyme dans Grève CB (titré Frapper au Royaume-Uni), basé sur les romans Cormoran Strike de JK Rowling. Burke a également joué Orson Welles dans David Fincher homme. Gardant à l’esprit le succès de Mad Max : Fury Road, c’est ne serait pas une surprise si Burke avait obtenu sa grande chance à Hollywood de Furiosa.

George Miller dirige Furiosa d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Nico Lathouris. Le film est une préquelle de 2015 Mad Max : Fury Road et mettra en vedette un jeune imperator Furiosa en tant que protagoniste. Charlize Theron a dépeint Furiosa dans Route de la Furie, avec Tom Hardy jouant Max Rockatansky, un rôle rendu emblématique par Mel Gibson. Theron et Hardy ne sont impliqués à aucun titre dans Furiosa mais ont exprimé leur désir de revenir pour l’avenir Mad Max films.

En ce qui concerne les détails de l’intrigue, on en sait peu sur Furiosa sauf qu’elle s’étalera sur plusieurs années, contre trois jours de Mad Max : Fury Road. Miller a récemment déclaré : « Je n’avais pas l’intention de faire un grand film épique. C’est une histoire que je voulais raconter. Mais en fin de compte, il y a juste beaucoup de scènes différentes. La seule chose que je puisse dire à ce sujet C’est-à-dire que Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits, mais c’est une saga. Cela se produit sur de nombreuses années. Il y a donc beaucoup d’éléments différents. »

Furiosa met également en vedette Anya Taylor-Joy (Le Gambit de la Reine, la nuit dernière à Soho) en tant que personnage principal et Chris Hemsworth dans un rôle sans titre. La paire devait initialement commencer la pré-production plus tard cette année, mais le Furiosa les retards de tournage ont également perturbé leurs horaires. Hemsworth va maintenant emballer la production sur Extraction 2 avant de partir pour l’Australie pour Furiosa. Le film sera le plus gros film jamais tourné en Australie et créera plusieurs opportunités d’emploi.

George Miller est actuellement occupé avec son propre projet de passion, Trois mille ans de désir, avec Idris Elba et Tilda Swinton. Le film est prévu pour une sortie en 2022. Espérons que les retards n’ont pas causé trop de problèmes pour Furiosa et Miller livre une autre entrée pleine d’action dans le Mad Max la franchise. De plus, nous avons hâte de voir ce que Tom Burke fera avec le rôle. Espérons qu’il le fera sortir du parc. Furiosa fait irruption dans les salles le 24 mai 2024.

