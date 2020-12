"Furiosa": Le "Mad Max"-Prequel a une date de début

Il y a cinq ans, « Mad Max: Fury Road » scintillait sur l’écran. Avec « Furiosa », une préquelle du cracker d’action post-apocalyptique de George Miller est en préparation – et maintenant nous savons enfin quand le nouveau film commencera dans les cinémas.

« Furiosa » avec Anya Taylor-Joy (« The Queen’s Gambit ») dans le rôle principal sera sur 23 juin 2023 dans les cinémas américains. Entre autres choses, cette date limite de rapport. Contrairement aux prochaines sorties de films de Warner Bros.en 2021, la préquelle « Mad Max » ne sera ensuite diffusée que sur grand écran – une sortie simultanée sur le service de streaming HBO Max n’est pas prévue.

En plus de Taylor-Joy en tant que héroïne du titre « Furiosa », Chris Hemsworth (« Thor ») et Yahya Abdul-Mateen II (« Aquaman ») peuvent être vus dans d’autres rôles.

Deux autres films Warner annoncés pour 2023

En outre, le studio de cinéma Warner Bros. a annoncé deux autres sorties en salles pour 2023.

Le film d’action en direct partiellement animé « Coyote Vs. Acme » débutera également cet été: le 21 juillet 2023 a été fixé comme date de sortie aux États-Unis. Dans ce document, les deux personnages de « Looney Tunes » Road Runner et Wile E. Coyote se donneront une poursuite folle.

L’adaptation cinématographique de la comédie musicale « The Color Purple » sortira dans les salles américaines le 20 décembre 2023 juste à temps pour Noël. Le film de Blitz Bazawule (« Black is King ») est basé sur la comédie musicale de Broadway du même nom, qui à son tour a adapté le roman « The Color Purple » d’Alice Walker.