‘Furiosa’, la préquelle de Mad Max commence la production

La préquelle du film »Mad Max : Fury Road » vient de commencer la production. Le projet intitulé ‘‘furieux », mettra l’accent sur Imperator Furiosa, un personnage incarné par Charlize Theron dans la bande de 2015. L’acteur Chris Hemsworth a partagé une photo avec un clap pour annoncer le début de la production. « Un nouveau voyage commence dans la saga Mad Max », a-t-il écrit. Le clap offre également un premier aperçu du logo officiel du film, qui comporte son titre écrit en chrome.

C’était en août 2020 quand il a été rapporté que « Furiosa » cherchait Hemsworth pour l’intégrer dans un rôle majeur, pour jouer le protagoniste de la préquelle simplement connu sous le nom de Dementus. C’était en octobre 2020 lorsque l’acteur faisait officiellement partie du casting, mais on ne savait pas encore quel serait son rôle dans l’histoire du film.

C’était plus tôt cette année que Kyle Buchananauteur du livre »The True Story of Mad Max: Fury Road », a déclaré dans une interview que Hemsworth sera le principal méchant de la bande, connu sous le nom de Dr Dementus.

»Furirosa » sera le quatrième opus du réalisateur George Miller dans la saga »Mad Max », étant le dernier film »Fury Road » sorti le 15 mai 2015. Le film a joué Tom Hardy comme Max Rockatansky face à Charlize Theron comme Imperator Furiosa. La préquelle dérivée cherchera à raconter l’histoire d’origine de Furiosa, Miller revenant à la réalisation et Anya Taylor Joy remplaçant Theron comme une version plus jeune du personnage du même nom.

En plus de »Furiosa », on sait que Miller développe également une suite directe de »Fury Road », intitulée »Mad Max : The Wasteland », qui n’a pas encore de date de sortie et qui est connu pour démarrer la production jusqu’à la fin de »Furiosa ». Le prochain opus de l’univers Mad Max devrait sortir le 24 mai 2024. Outre Taylor-Joy et Hemsworth, l’acteur Tom Burk participera également à la bande avec un personnage non divulgué